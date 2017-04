Encalla la plataforma hallada a la deriva en Benalmádena arrastrada por el temporal

La plataforma que ha aparecido a la deriva al mediodía en la costa de Benalmádena ha encallado finalmente en la playa Benalnatura, a la altura del Flathotel. Han sido varios vecinos los que han alertado de la presencia de la estructura sin control ante el temor de que se pudiera estrellar con la zona de Puerto Marina, sin embargo el fuerte temporal de levante la ha seguido arrastrando en dirección Marbella hasta que finalmente ha encallado. En la zona se encuentra la Guardia Civil custodiando la plataforma.

Se trata de una gabarra de 43 metros de eslora y dos metros de calado matriculada en Bilbao, que lleva acoplada una superestructura muy alta de veinte metros de altura. El remolcador Monte da Luz la iba trasportando enganchada con un cable de acero y debido al mal tiempo se ha terminado rompiendo. Se trataría de una plataforma cajonera, que se dedica a la fabricación de cajones de hormigón para obras marinas y que iba con destino a Málaga capital. Sobre la estructura aparece el nombre Argonauta Bilbao.

Desde la Autoridad Portuaria aseguran que no se trata de una estructura peligrosa porque no lleva combustible para navegar, sólo 150 litros a bordo para la generación eléctrica. No lleva tripulación.

Desde Capitanía Marítima se ha estado trabajando para controlar la plataforma y en ello estaban el remolcador Monte da Luz, el Veintiocho y la salvamar Alnitak de Salvamento Marítimo. Uno de ellos ha logrado engancharla pero no controlarla hasta que finalmente ha encallado en una zona de acantilado.

La curiosidad de los conductores que pasan por la zona está provocando varios kilómetros de retención.