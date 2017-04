«¡Pues anda que no he dado estopa a los hombres!»

Lleva la pizarra del ‘Soiz Hiru’ cinco días limpia. No se atreve Maite a escribir nada, por miedo a ofender. Lo último fue un ‘zasca’ político: ‘La Casa Real se está planteando nombrar a Esperanza Aguirre infanta porque como no sabía nada...’. Eso fue el sábado y para entonces ya estaba montado el follón, que se ha traducido en una campaña en redes sociales contra este bar del Casco Viejo de Bilbao. «Nos han llamado de todo, nos han amenazado, dicen que nos van a quemar el local», cuenta Maite, socia junto a Alberto de este clásico. Desde que lo cogieron hace dos años y medio dan la bienvenida cada día a la clientela con una frase punzante que escribe ella en la pizarrita. ‘El rincón de Maitetxu’, le llama.

Por ahí se ha ganado muchas simpatías... y casi se encuentra la ruina. La polémica se remonta al miércoles pasado, cuando Maite escribió, sin imaginar las consecuencias: ‘A ver niñas, la depilación empieza de arriba abajo, no se puede llevar el toto pelao y las cejas de Gallardón. ¡De nada!’. Subieron la foto a Facebook y la ‘broma’ adquirió la trayectoria del boomerang. Internautas ofendidas le acusaron de machista y recuperaron otra frase polémica, escrita hace un mes: ‘¿Embarazada por accidente? ¿Y eso cómo puede pasar? Se bajan las bragas solas, tropiezas y caes justo en la polla y ella sola hace diana?’.

«Voy avergonzada»

Reconoce Maite que fue «una gran torpeza», que fue «una bruta» y que al ver las frases juntas se «asustó», pero ¿machista? Por ahí sí que no. «Yo fui madre jovencísima, esa frase pretende llamar la atención sobre los embarazos adolescentes, advertir que no es broma. La expresión es fuerte y no pongo excusas, pero de machista nada. ¡Anda que no doy estopa a los hombres! Pero al final me han demostrado tener bastante más sentido del humor». A propósito de esto, rescata otra frase suya. «Un día hablando con un cliente del bar, me dice: ‘¿No sabes coser? ¡Pues vaya mujer estás hecha!’. Y le respondí: ‘Pues como los hombres de toda la vida’. Al día siguiente retraté la anécdota en la pizarra». Ahora está limpia y así se va a quedar, al menos de momento. «Me siento super cohibida para escribir, porque si le van a sacar punta a todo...». Confiesa estar pasándolo «muy mal» y el domingo no pudo ni ir a trabajar. «¡Si hasta voy por la calle avergonzada!».

Más allá del mal rato, los socios del ‘Soiz Hiru’ temen que la mala publicidad haga resentirse al negocio, aunque por ahora no lo han notado. «Me da mucha pena que se nos conozca por esto porque llevamos dos años y medios luchando y tratando de sacar una sonrisa a la gente». Hasta ahora lo habían conseguido y, de hecho, muchos clientes le preguntan estos días cuándo va a volver a escribir.

Dice Maite que se le han quitado las ganas. Solo ha dejado la frase que dio origen a todo, una broma entre su socio y ella. «La gente creía que éramos pareja y se nos ocurrió aclarar que no lo éramos en un cartel: ‘Los camareros de este local no son pareja y están muy disponibles. Tenemos la cartilla de vacunación en regla’. Hizo gracia y desde ese momento escribimos una frase cada día».

Sobre los políticos, la corrupción, la religión, Paquirrín, los hombres... y las mujeres. Nunca pensó, dice Maite, que precisamente por ahí fueran a llegar los problemas.