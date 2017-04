10.000 pasos al día y un contorno de 88 y 102 centímetros

Se alimenta a base de lechuga, pechuga a la plancha y desnatados... Y nada, que no pierde esa indeseable e insana grasa que arruina su figura por encima y por debajo del ombligo. La solución está en el movimiento. Se trata de hacer ejercicio físico de forma habitual. El doctor Javier Salvador aconseja «hacer al menos 10.000 pasos al día y se pueden contar con una aplicación en el teléfono móvil».

Si no sabe si su grasa abdominal empieza a ser problemática para su estado de salud, coja la cinta métrica y mídase el perímetro de la cintura en el punto medio situado entre el reborde costal y la pala ilíaca. Si es hombre y supera los 102 centímetros, empiece ya a tomar otras medidas, como dieta y ejercicio. Esa curva no es la de la felicidad, sino la de la enfermedad. En el caso de las mujeres, no se deben superar los 88 centímetros.