Osakidetza potencia la vacunación en adultos para un envejecimiento sano

Las vacunas no son solo cosa de niños. Su inoculación en la etapa infantil es considerada esencial por expertos en salud pública para lograr una buena protección, dado que es la edad más vulnerable a determinadas enfermedades por su falta de experiencia inmunológica, pero algunas vacunas requieren de dosis de recuerdo en la edad adulta y la vejez para mantener su efectividad. Además, con el tiempo salen al mercado nuevas vacunas. «La vacunación no es una actividad preventiva únicamente de la infancia, sino que se debe incorporar a la actividad diaria de la consulta de adultos, de manera que puedan ayudar a mantener una transición adecuada y un envejecimiento saludable», explica Txema Arteagoitia, jefe de vigilancia y vacunas de la dirección de Salud Pública y Adicciones. Por ello, Osakidetza se ha propuesto potenciar la vacunación en adultos, un camino «largo» que ha echado a andar y que, entre otras herramientas, cuenta con un calendario vacunal en adultos sanos que sirve de guía para saber cuántas dosis se requieren.

De entrada, Arteagoitia subraya que las vacunas que se administran en las primeras etapas de la vida son «claves» para proteger al niño, y que de esa cobertura depende la solidez del calendario vacunal. En Euskadi, la cobertura es «alta», superior al 93% en las conocidas como series primarias (DTPa-Polio-Haemophilus-Hepatitis B, Meningococo C o Neumococo) y supera el 90% en dosis que se inoculan en adolescentes, como el virus del papiloma.

«Buena» cobertura en Euskadi

Estas «buenas coberturas se ven corroboradas» por la evolución epidemiológica, así como por datos de seroprevalencia disponibles en el País Vasco. Para conocer estos datos, entre 2009 y 2010 se realizó un estudio con una muestra poblacional representativa, a la que se extrajo una muestra de sangre para analizar sus anticuerpos «y ver si realmente las vacunaciones que has puesto se han traducido en una protección real. Porque vacunar es una cosa e inmunizar es otra. Una persona puede responder mal y no inmunizarse, o que la dosis esté mal. Con esos análisis se sabe el nivel de inmunización real, y los resultados fueron magníficos», asegura Arteagoitia.

Así y todo, los responsables de Salud consideraron la idoneidad de impulsar la vacunación en adultos. La proporción de adultos jóvenes que provienen de una situación vacunal regulada, es decir, disponían en su infancia de un calendario vacunal accesible de forma universal, es cada vez mayor. Según los datos que maneja Osakidetza, el 28% de la población adulta de Euskadi ya tenía un calendario de vacunación en su infancia, «por lo que nuestro objetivo es mejorar la inmunización desde la infancia hasta la edad adulta y la vejez, favoreciendo una adecuada transición y adaptación vacunales a lo largo de la vida».

Hace varias décadas ya existían programas de vacunación, las llamadas de campañas, como la de la polio o la tuberculosis, pero no fue hasta finales de la década de los 70 e inicios de los 80 cuando se establecieron calendarios vacunales 'modernos' y protocolizados, por lo que se considera que a los nacidos a partir de esos años ya se les han inoculado de forma sistematizada y registrada las dosis pertinentes. Son los ciudadanos «a los que tenemos que dar una continuidad, y a los demás también», apostilla el experto.

En la tabla elaborada por Osakidetza se recogen las dosis que deben ser recibidas por franjas de año de nacimiento. Por ejemplo, en el caso del tétanos se recomiendan 5 dosis de vacuna para todos. «Es lo ideal. Las tendrán inoculadas sin problema quienes tengan completo el calendario vacunal infantil. En ese caso, tendrán que completarla con una dosis de recuerdo a partir de los 65 años», explica Arteagoitia. Pero, ¿qué pasa por ejemplo con los nacidos antes de 1971, a los que la tabla recomienda completar 5 dosis y no saben cuántas han recibido? «Es cierto que muchos desconocen esa información». Por ello, es «muy importante» guardar y tener accesibles sus datos de vacunación (cartilla de vacunación infantil, certificados o carnés de vacunación). «Esto permite saber sobre antecedentes vacunales, que se necesitarán en algún momento para viajes, estancias en el extranjero etc.», señala Arteagoitia. Si no se dispone de estos datos, se puede acudir a los centros de salud para intentar recuperarlos de la historia clínica.

Y si aún y todo no se obtiene la información, «se inicia una pauta nueva. En la mayoría de las vacunas no pasa nada por inocular más dosis. En el caso de la de tétanos puede darse una reacción local, que se ponga el brazo duro. Generalmente no pasa nada más que eso y el médico tendrá que tener en consideración que esa persona ya tiene más dosis de tétanos que las que constan y no hay que poner más», añade Arteagoitia, quien subraya que el cuadro de vacunación es un «esquema general» que hay que adaptar a las características personales. «Si has sufrido un accidente de tráfico con 63 años y te administran una dosis de tétanos en el hospital, no habrá que poner la de los 65 años».