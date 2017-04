Las coffice y cafeterías de tercera generación

Hace unos años que llegaron a nuestro entorno las que se conocen como cafeterías de tercera generación, que nacieron hace cinco años en ciudades como Londres y Nueva York. Son lugares en los que se destaca el valor del café por encima de lo demás y se ofrece un producto de calidad, con un control total sobre todo el proceso, desde cómo y dónde se compra, a cómo se conserva, cómo se tuesta, cómo se sirve, etc.

En la ensalada de nuevas cafeterías que surgen a nuestro al rededor, cada vez cogen más presencia y prestigio aquellas que satisfacen una gran necesidad entre los clientes. No se trata de un nuevo aroma o sabor, sino del wifi. La globalización ha permitido que la influencia de la cultura americana llegue también a estos lugares, en los que cada vez es más común ver a personas solas, tomando una bebida mientras trabajan con su ordenador portátil. «Estar allí, aunque sea solo, es estar en una especie de compañía que no se tiene estando en casa», señala Aldaz.

Por el momento, no han llegado a Gipuzkoa el modelo de cafeterías en las que no se paga por consumición, si no por el tiempo que se pasa dentro. Ciudades como Barcelona y Madrid cuentan con estas 'Coffice', (juego de palabras entre café y oficina), en las que los clientes pagan por el consumo del wifi, que al fin y al cabo, es el producto por el que acuden a las mismas. Mientras trabajan, pueden tomar tantos cafés como deseen.

Todo llegará, y nuestro territorio acabará acogiendo también estos espacios en los que el café quedará relegado a un segundo plano en favor de la tecnología.