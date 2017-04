Multan a un padre británico por llevarse a su hija a Disney en periodo escolar

Una familia británica ha sido condenada a pagar una multa de 70 euros por llevarse a su hija de vacaciones a Disney World en periodo escolar. El Tribunal Supremo ha fallado este jueves contra Jon Platt, el padre de la menor, que en abril de 2015 viajó una semana por ocio a Estados Unidos con la niña, pese a que el colegio donde está matriculada mostró su desacuerdo. «Es un desprecio flagrante de las reglas de la escuela», ha argumentado el alto tribunal.

Platt sacó a su hija de 6 años del centro durante siete días dentro del periodo lectivo para poder disfrutar de un viaje en familia. Argumentó que la elección de las fechas estaba motivada porque no podían coincidir en otras con los otros hermanos. Una motivación que no pareció suficiente a los responsables del centro escolar, ubicado en la isla de Wight, que censuraron que los padres puedan sacar a sus hijos del aula «cuando hace sol».

En su defensa, el padre, un hombre de negocios de 46 años, recordó que había cumplido su obligación de garantizar una «asistencia regular» de la menor a clase, ya que la estudiante acudió más del 90% de los días aquel curso. En respuesta a esto, la dirección de la escuela opinó que «una ausencia de siete días seguidos no puede ser considerada de ningún modo una asistencia regular».

La sentencia advierte que estas «ausencias no autorizadas tienen un efecto perjudicial sobre el desarrollo del niño y el de sus compañeros»

Pese a que la familia de la alumna había obtenido el respaldo de los tribunales locales en este caso, que se ha alargado dos años y que ha generado cierta polémica en el país, el máximo tribunal ha considerado que definir qué es «regularidad» en la asistencia es algo que compete al centro escolar.

«Estas ausencias no autorizadas tienen un efecto perjudicial no solo sobre el desarrollo del niño sino en el de sus compañeros», ha argumentado el Tribunal Supremo en su sentencia, a la vez que advierte que «si un padre decide llevarse a los niños cuando le dé la gana, otros también pueden». La magistrada ha recordado que «cualquier sistema educativo espera que la gente se atenga a las reglas» y cuando no ocurre así, «se comete una injusticia para con los padres obedientes que cumplen con el reglamento, a pesar de los inconvenientes».

Según 'The Sun' la familia de la menor ha gastado 12.000 libras en la batalla legal que ha mantenido durante los dos últimos años. Platt ha asegurado a los medios de comunicación que no le sorprende el veredicto en contra aunque, obviamente, no lo comparte: «No tengo absolutamente ninguna intención de declararme culpable», recoge 'The Sun'.

El padre ha llevado la sentencia más allá de los límites de la escuela y ha dicho que no se trata solo de si se puede o no llevar a la niña de vacaciones en horario escolar sino «de que el Estado retire los derechos de los padres cuando se trata de tomar decisiones sobre sus hijos». En este sentido, ha lamentado que el fallo del Supremo vaya a «criminalizar a millones de padres» de ahora en adelante.