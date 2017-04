Idaira Santana (Fotógrafa): «Vivo de ayudas y se van para mi hijo, dependiente»

Cuando Idaira Santana se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, en 2009, enseguida pensó en lo bueno que sería «especializarse». Se fijó en un máster de Producción Artística que se impartía en Valencia y que prometía una sugerente inmersión en el mundo de la fotografía y el vídeo. Pero antes tendría que peinar el mercado de ayudas y becas. Al entrar en la web del Ministerio de Educación se dio de bruces con lo que parecía un bendito golpe de suerte. Aunque para entonces las PRU ya no eran la bicoca del principio, «en el banco me contaron las condiciones del primer año y, claro, la pedí». Pese a que acababa de ser madre, la concesión de un préstamo, en teoría blando, de 14.000 euros le llevó ilusionada a la capital de Levante. Estuvo allí un año. A su regreso a su ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, su vida sufrió un vuelco tan inesperado como devastador. El padre de su hijo falleció de forma súbita y al niño, de entonces tres años, le diagnosticaron varios trastornos que le afectan al habla y la comprensión, y que han desembocado en un certificado de dependencia del 38%. «Estoy sola, viviendo de ayudas sociales que se las lleva mi hijo y sus necesidades especiales. Solo puedo trabajar por horas, lo que me cierra prácticamente todas las puertas laborales de un mercado que no me proporciona la suficiente remuneración como para pagar autónomos», expone la fotógrafa con una serenidad que desarma. Uno de los subsidios que cobra se le acabará en octubre, pero el otoño es ciencia ficción. Tiene bastante con organizar su delicado día a día, entre cartas apremiantes de una fría entidad bancaria. «No sé qué recargo llevaré, pero no puedo ni pensar en pagarlo». El Ministerio de Educación acaba de denegarle la condonación de su deuda. Considera que sus circunstancias no son lo suficientemente extraordinarias.