Un huido de Bizkaia tras agredir sexualmente a una menor la amenaza ahora desde Alemania

El joven de 18 años que permanece en paradero desconocido desde el pasado noviembre, cuando fue detenido y posteriormente puesto en libertad por la agresión sexual a una menor de 14 años la noche de Halloween en Leioa, la ha llamado y enviado mensajes de whattsapp amenazantes desde Alemania que la adolescente no ha contestado. En concreto, según ha denunciado la familia ante la Ertzaintza, este individuo la telefoneó desde un número con prefijo germano en la medianoche del pasado 4 de abril, concretamente a las 12.07 horas. Como la muchacha no cogía, le mandó una ráfaga de whatsapps en los que se presenta y le reprocha que le denunciara. «Me has jodido la vida», le llega a escribir.

La chica se lo contó a su hermano mayor, que sin consultarlo con sus padres respondió al presunto agresor sexual con otro mensaje: «Déjala en paz». Desde el mismo teléfono le enviaron entonces una serie de amenazas verbales, de las que existen grabaciones que han sido entregadas a la Policía autonómica. En ellas se escucha a varios individuos insultar y utilizar expresiones ofensivas y amenazas de muerte directas contra el joven y su familia. «Bajo a Bilbao y te mato», le anuncian.

«Estábamos tranquilos y de repente esto; la cría está volviendo a revivirlo todo y está muy nerviosa. La velocidad de las redes es tremenda y ya lo sabe todo el instituto», lamenta la madre de la víctima en una conversación con este periódico. «Les da igual todo, es una vergüenza». La mujer, «disgustada» y con «miedo», acudió el pasado viernes a la comisaría de Erandio a presentar la denuncia. Los investigadores le confirmaron que la orden de búsqueda y captura contra este individuo sigue vigente y, según las investigaciones policiales, en estos más de cinco meses podría haber recorrido cuatro países: España, Marruecos, Italia y Alemania, donde se encontraba al efectuar la llamada.

La presunta agresión sexual se produjo sobre las 2.45 horas del pasado 1 de noviembre en el barrio de Elexalde, en las inmediaciones del molino. «Hizo con ella lo que quiso, es una niña muy inocente», sostiene la madre, a quien un conocido le avisó de que su hija «estaba tirada en la calle». La trasladaron al hospital de Cruces, donde fue revisada por un médico forense y se activó el protocolo de agresión sexual. Al cabo de unos 45 minutos, el sospechoso fue detenido por la Ertzaintza. Tras ser puesto a disposición judicial al día siguiente, la magistrada de guardia en Getxo ordenó su puesta en libertad con cargos y la obligación de personarse en el juzgado cada quince días. No llegó a presentarse nunca, ya que se dio a la fuga.

El joven había estado tutelado por la Diputación como menor inmigrante y al cumplir la mayoría de edad pasó a un piso dentro de un «programa de inclusión» al que se accede de forma voluntaria. El muchacho desapareció del piso, donde no se le puede retener, y la institución foral le dio de baja.