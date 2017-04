David Gómez (Periodista): «Me llaman del banco hasta tres veces por semana»

En enero de 2011, el licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco David Gómez llevaba cuatro meses cursando un máster en Comunicación Deportiva en la Universidad Europea de Madrid cuando recibió una llamada del Ministerio de Educación. Tenían dos cosas que decirle. Una, que aquel crédito de 12.000 euros que había solicitado en septiembre para poder cursar esa especialización se lo habían concedido; y dos, que las favorables condiciones que le animaron a pedirlo habían cambiado de forma drástica: «De repente había un interés del 3% y a partir del año siguiente empezaba a contar un plazo de cuatro años de amortización. Fue la última convocatoria de esas ayudas y la peor», recuerda el vitoriano. «Aun así, metido ya en el curso como estaba y con unas buenas prácticas garantizadas por delante, acepté. Pensé que acabaría encontrando un trabajo y que me las arreglaría para pagar».

Con el máster rematado y la primera inmersión laboral en un reconocido diario deportivo con sede en Barcelona, el sueño de David había llegado a su fin. Regresó a casa de sus padres y no ha vuelto a salir de allí. Ahora ya tiene 31 años, un panorama económico aún más delicado por la separación de sus padres, un litigio con un empresario «desalmado» para el que trabajó y que «no me quiso pagar», y una entidad bancaria que le cose a cartas y apremios. «Hay semanas en las que me han llamado hasta tres veces para exigirme el pago de las cuotas y para amenazarme con meterme en la lista de morosos», cuenta el joven desempleado. «Trabajé cinco meses en un restaurante de comida rápida y, como luego cobré el paro, no tengo derecho a ninguna ayuda. ¿Cómo quieren que devuelva así el préstamo? Lo primero es ocuparme de sobrevivir», clama.