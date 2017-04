Se duerme en su barco en Marbella y se despierta en Cádiz

Un hombre de nacionalidad inglesa se quedó dormido al timón de su barco el pasado miércoles en Marbella. No despertó hasta el día siguiente, jueves de madrugada, en Cádiz. El hombre, aturdido y desorientado, no sabía dónde se encontraba y pidió auxilio asustado. Los vecinos de Cádiz no dan crédito a la peculiar proeza del inglés. Su barco sigue varado en la costa gaditana, incluso han comenzado a robar partes de el.