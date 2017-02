Los vecinos morosos de Euskadi reducen su deuda a la mitad

La salida de la crisis económica se está notando levemente en las cuentas de las comunidades de vecinos en Euskadi. Los recibos que cada mes o cada trimestre llegan al buzón de los propietarios de viviendas ya no acaban aparcados en un cajón a la espera de que el bolsillo permita afrontar un pago obligado pero no prioritario en la lista de urgencias de las familias con más dificultades. El último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda confirma la tendencia. En 2016, la deuda ascendía todavía a 34,2 millones de euros en toda la Comunidad Autónoma Vasca, pero ese montante es significativamente inferior al de 2015 -6,9 millones inferior-, y menos de la mitad de la deuda que se llegó a acumular en 2014 (73,3 millones). Es decir, en cuanto la economía familiar ha vuelto a respirar, los propietarios, con nombres y apellidos, vuelven a hacer frente a los pagos de su comunidad. Y hay que remarcar lo de nombres y apellidos. Porque en estos momentos, quien frena esa tendencia a la baja en la morosidad en los vecindarios vascos no son las familias, sino las entidades financieras dueñas de algún inmueble, que siguen siendo reacias a abonar las cuotas que les corresponden en los plazos pertinentes.

Tal es la implantación de esa 'praxis' entre esos propietarios genéricos, sin nombre en el buzón, que hasta el informe del Gobierno Vasco incluye un tirón de orejas y lanza una reprimenda a las entidades financieras, a las que afea que no realicen el mismo esfuerzo que las familias, que empiezan a ponerse al día con sus pagos pese «a un contexto económico todavía difícil». Y les recuerda que el retraso en el abono de las cuotas obliga a los auténticos vecinos que se encuentran cada día en el ascensor a adelantar el dinero para el mantenimiento diario del edificio.

El reproche está acompañado de datos. En concreto, el estudio revela que cuando la morosidad general está cayendo, el peso relativo de la morosidad bancaria ha crecido un 1,4% en el último ejercicio en la CAV. Dicho de otra forma, aunque en global la deuda vecinal se ha reducido casi un 17% respecto a 2015, los bancos son los que menos han contribuido a sanear las cuentas. Sobre todo en Bizkaia, donde el porcentaje de impagos por parte de las entidades financieras ha aumentado en casi tres puntos y ha provocado el incremento de ese dato en el conjunto de la CAV, pese a las reducciones en Gipuzkoa y Bizkaia.

La morosidad media por comunidad asciende a 456 euros, y el de la bancaria, a 839

La incidencia de los bancos en esta estadística, no obstante, es relativa, ya que las entidades son solo propietarias de un 6,2% de las viviendas vascas adscritas a comunidades vecinales, un porcentaje algo inferior al de años anteriores. En Gipuzkoa, sin embargo, esa cifra se ha incrementado hasta el 7,1%, aunque aquí los bancos son algo más cumplidores con sus pagos y además su peso en el conjunto de comunidades morosas, un 21,7% de las casi 3.000 existentes, es inferior al de los otros dos territorios. Araba, y sobre todo su capital Vitoria, se lleva en este caso el impopular primer puesto del ranking de morosidad, con un 58,6% de sus comunidades con deudas pendientes al cierre del ejercicio de 2015, de donde extrae los datos este informe fechado en diciembre de 2016 y elaborado con la colaboración de los dos colegios de administradores de fincas vascos.

El foco del informe sobre las entidades financieras, y en menor grado, sobre las promotoras que aún tienen en sus manos casas sin vender, no es un capricho, sino un toque de atención a los propietarios que menos problemas deberían tener para hacer frente a estos pagos. Y es que, otra vez con los datos en la mano, el importe medio de morosidad bancaria en cada comunidad de Euskadi es de 839 euros. Casi el doble de los 456 euros que de media deben también por comunidad el conjunto de los vecinos.

Casi el 60% de los vecindarios alaveses, la mayoría en Vitoria, no tiene sus pagos al día

Así, de forma prorrateada, la cantidad parece irrisoria, pero si se suman los números absolutos, el montante de deuda acumulado en 2016 en las 2.135 comunidades de propietarios con morosidad en Eusakdi -un 25,8% del total- asciende hasta los 34,2 millones de euros. Una deuda en la que 3,9 millones van girados a nombre de cajas y bancos, que según el estudio mantienen la práctica de aplazar el pago de sus cuotas. Por eso, mientras en los dos últimos años la morosidad -provocada y sufragada en su mayor parte por las familias-, ha caído en picado y se ha reducido en un 53,4%, la correspondiente en exclusiva a las entidades financieras se ha contenido en un porcentaje muy inferior, un 11,4%.

«Reducción equiparable»

Ese diferencial esconde también las razones por las que unos y otros han dejado de abonar los recibos. El informe del Ejecutivo vasco no se adentra en la explicación, pero sí valora que las familias se hayan puesto al corriente del pago de sus cuotas y estén «cumpliendo con sus deberes legalmente exigibles», en cuanto los números de su economía casera se lo han permitido.

EL DATO 3,9 millones Es la deuda total acumulada por los impagos de las entidades financieras con viviendas en comunidades de propietarios. En Euskadi, un 27,6% de los vecindarios en los que existe morosidad tienen de vecino alguna entidad financiera. En Gipuzkoa, el porcentaje es del 15,8%.

Y al mismo tiempo, reprocha a las entidades que no hayan ido de la mano y hayan protagonizado «una reducción equiparable» en sus deudas. «Para reducir esa morosidad bancaria sería necesario que los bancos modificaran significativamente su praxis operativa, esto es, que realizaran los pagos a las comunidades en los mismos plazos que el resto de propietarios», aconseja, a modo de reproche, el informe, que junto a los datos, señala que «hay que tener en cuenta» los diferentes motivos que llevan o han llevado a unos y otros propietarios a no abonar sus cuotas.

Las entidades bancarias se llevan en esta ocasión la peor parte del último estudio del observatorio público de la vivienda, pero en su favor, también se recoge un dato. La morosidad bancaria en Euskadi es sensiblemente inferior, casi la mitad, al dato de todo el Estado. En porcentajes, el peso relativo de los impagos de los bancos en las comunidades de propietarios vascas supone el 11,5%, mientras que en el conjunto del Estado ese peso asciende al 20,8%. Una cifra, esta última, algo inferior a la registrada en el ejercicio de 2015, pero superior a la de 2014. Es decir, el retraso en los pagos a la comunidad de las entidades bancarias es un ejercicio habitual, no depende del contexto económico.