Más de 30 millones en cobros indebidos de RGI y PCV en 2016

Muchos de esos pagos ya deben de estar caducados pero siguen reclamándolos, otra forma de hacer trampa, pero a Urkullu parece no importarle.

La IRRESPONSABILIDAD de unos politicos de PNV-PSOE que miran para otro lado y no les importa pagar de más, asi desprestigian la RGI.

No se suponia que lo de los cobros indebidos ya estaba solucionado? no saben ni hacer una O con un canuto o que? encima de que muchos de los errores de cobro indebido son de ELLOS, siguen sin solucionarlo?

Conozco a una persona que por error de ELLOS, le reclaman una pasta que se la iran descontando sucesivamente....le van a descontar el 90% de lo que esta cobrando...con 35E de rgi que le va quedar,se puede.. vivir no, sobrevivir?

Y por un error de ELLOS...pero pagan los de siempre