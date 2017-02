Cómo escapar de un vehículo que se está hundiendo

El pasado domingo nos despertamos con la trágica noticia de que dos jóvenes de 17 y 18 años habían muerto ahogados al caer su coche al agua sobre la zona de pantalanes del puerto deportivo de Laredo. Un un tercer ocupante, de 19 años, consiguió salir del vehículo por sus propios medios. Este duro mazazo ha conmocionado a la comarca que ayer celebró su funeral ante la desolación más absoluta.

Al parecer, el joven que ha sobrevivido estaba enseñando a conducir a uno de los dos fallecidos, que no tenía carné. Al ver a la Guardia Civil, se puso nervioso y aceleró en vez de frenar, cayéndose el coche al agua.

Pero, ¿sabemos cómo deberíamos actuar ante una situación así? Un equipo de rescate advierte de que tienes aproximadamente un minuto antes de que el coche se hunda. «No hay que perder tiempo intentando abrir la puerta. Es inútil porque el agua ejerce presión sobre ella desde afuera. El orden de desabrochar el cinturón, abrir la ventanilla y escapar es la oportunidad real que tendrás para salvar tu vida», advierten.

Si las ventanillas de tu coche son automáticas, el sistema electrónico del coche sigue funcionando, como mínimo, diez minutos después de la inmersión en el agua. «En ningún caso intentes romper el parabrisas. No lo conseguirás. Para aumentar la seguridad en caso de choque, se fabrican con vidrio laminado», apuntan.

Si no puedes bajar las ventanillas, existen varias herramientas de bajo coste para romperlas fácilmente. Otra opción es tener a la mano en el vehículo algún objeto pesado con la punta afilada: un martillo, llave de paso, destornillador pesado, y si no los tienes, palos metálicos del reposacabezas extraíble, así como tacones de aguja o tu propio codo. «Debes apuntar en la esquina, allí es más fácil romper el cristal. En el centro rebotará».

Si vas con niños, los profesionales recomiendan el siguiente orden de acción: «debes desabrochar tu cinturón, bajar la ventanilla, desabrochar y empujar hacia fuera, primero, al niño mayor, luego, al menor. Después debes salir tú. Así hay más posibilidades de que todos se salven».

Si al final no has podido abrir o romper la ventanilla, hay otra salida: abrir la puerta. Este método es el más discutible porque hay que esperar hasta que el vehículo se llene de agua para que la presión se iguale. «Cuando esto pase, agarra el tirador de la puerta fuertemente mientras el agua llena el coche. Recuerda que no se abrirá fácilmente. Es posible que debas empujarla con los pies». En el agua, sobre todo, si está opaca, es muy fácil perder la orientación del espacio. Para salir a la superficie, nada en la misma dirección que las burbujas de aire.