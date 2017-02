La majestuosidad del Salto del Nervión, a vista de dron

Es el mismo paisaje de siempre, pero si cambiamos nuestra perspectiva se metamorfosea en una estampa totalmente diferente. Es como si lo volviéramos a descubrir con nuevos ojos, como si fuéramos niños que lo ven por primera vez, con su gesto sorpresa reflejado en sus inocentes rostros. Es lo que ha hecho Alberto Llorente, un vitoriano aficionado a la montaña que ha descubierto en los drones una nueva pasión. Y, combinando sus dos pasatiempos favoritos, nos ha dejado unas imágenes impactantes del Salto del Nervión a vista de pájaro en un vídeo que lleva más de 34.000 reproducciones en su canal de Youtube: www.youtube.com/albertollorente. Una nueva forma de contemplar la cascada más alta de la península, con sus 222 metros de caída. Un espectáculo visual de apabullante belleza imposible de ser captado en toda su majestuosidad a ras de tierra.

Alberto conoce muy bien «el paisaje más espectacular de Álava con diferencia. Un sitio único», asegura. No solo ha descendido tres veces por el balcón, situado muy cerca de Burgos, también lo ha sobrevolado en parapente. Es por eso por lo que decidió comprarse un dron, un DJI Phantom 3 Advanced. Quería recordar ese mágico momento en el que, aunque sea por unos breves instantes, el hombre se convierte en pájaro.

Este vídeo del Salto del Nervión, grabado hace casi un año, fue su segunda producción audiovisual. «Ahora, que tengo más experiencia, lo haría de forma distinta, con planos más estables y espectaculares. Le veo un montón de fallos», asegura con modestia. De hecho, Alberto recuerda que, debido a su falta de práctica con el manejo del dron, «estuve a punto de cargármelo al realizar una toma inversa. Casi lo estampo contra las rocas», rememora todavía con el susto en el cuerpo pese al tiempo transcurrido.

Por fortuna, todo salió bien y en el vídeo se puede ver cómo la nieve y el agua se funden sobre la roca que conforma el espectacular cañón alavés, de 450 metros de profundidad y situado en la cara norte de Sierra Salvada, a tan solo 30 minutos de Vitoria. Un paraje tan impresionante que parece salido de un filme de 'El señor de los anillos'. De hecho, incluso utiliza la canción 'Only time' de Enya, una de las artistas que colaboró en la banda sonora de la trilogía de Peter Jackson, como onírica ilustración sonora para sus tomas aéreas. «Encajaba a la perfección», recuerda.

El mayor salto de Europa sin interrupciones

Y es que «no hace falta irse muy lejos para ver lugares espectaculares», recuerda el vitoriano. Su vídeo es una buena prueba de ello. «Es verdad que en Europa hay cascadas más altas, pero muchas, como la de Gavarnie, en Francia, con sus 422 metros se dividen en varias etapas, en las que el agua no cae libre, si no tocando la pared. «El de Álava sería el mayor salto de Europa sin interrupciones», destaca.

Alberto planea nuevas creaciones multimedia para su canal que ya atesora 16 vídeos. Su idea es crear una recopilación con los parajes más impresionantes de la geografía alavesa. Sobre todo ahora, que ha adquirido un nuevo «superdron», el DJI Mavic Pro, mucho más portable que el anterior, casi como una cámara réflex plegable de apenas un kilo, capaz de grabar imágenes en 4K. «Me lo voy a llevar a todas partes, no como el otro que pesaba cuatro kilos y medio», añade.

«Yo no me dedico profesionalmente a esto, solo quiero compartir con los demás mi amor por la naturaleza», destaca. Y también por los animales. con su web www.perrosatados.com, con la que busca concienciar a la sociedad de la situación de maltrato por la que pasan muchos canes cuando pasan tantas horas sin poder moverse del sitio. «Les hacemos mucho daño, y no nos damos cuenta porque se ha hecho así toda la vida. Además de divertirme haciéndolos, aprovecho los vídeos para publicitar mi página y abrir los ojos a la gente para evitar que den ese tipo de situaciones», añade. Y todo ello a vista de pájaro.