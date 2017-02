¿Hay que dar la paga a los niños?

1

Sí, es un instrumento educativo. Aprenden a hacerse responsables de dinero, se dan cuenta de que las cosas cuestan, de que el dinero tiene un límite y de que no todo está a su alcance, que sin compran una cosa no pueden comprar otra ni gastar todo en un día. Pero no sirve de nada si se les da la paga y luego los adultos les compran los caprichos o les dan dinero extra.