«¿Tu marido te maltrata? Dale una copita de coñac»

La sociedad actual dista mucho de aquella que pobló España años atrás, y nuestra cultura visual da buena muestra de ello. La televisión y, concretamente, la publicidad sirven como medios para conocer cómo eran las mentalidades de cada época; también las oscuras.

Internet ha rescatado recientemente un anuncio de televisión de los años 50 que justifica la violencia doméstica. Se trata de un vídeo promocional de una marca de coñac, en el que se puede ver a una mujer acudiendo a una pitonisa en busca de soluciones para un problema: la violenta actitud de su esposo en casa.

«Mi marido no me dirige la palabra, se violenta conmigo, no me besa al irse de casa...», explica la protagonista del spot mientras se muestran un carrusel de imágenes de cómo se comporta con ella el hombre en cuestión.

«Tu marido llega a casa muy cansado de trabajar», le contesta la adivina. «¿No has pensado que sería una buena idea recibirle en casa con una buena bienvenida. Tenle preparada una copita de coñac».

La idea es clara: «Si tu marido te maltrata, dale alcohol para que esté contento y deje de pegarte». Un consejo que sin duda sería difícil de encontrar, en principio, a día de hoy en 2017.