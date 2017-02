Indignación por la 'spanish tortilla'

Con la gastronomía patria no se juega y si no que se lo digan a todos aquellos chefs (Jamie Oliver es uno de ellos) que han intentado atentar con platos como la paella o, incluso, a aplicaciones como WhatsApp donde la inclusión de un emoticono de la paella supuso un debate nacional. Pues bien, ahora le ha tocado el turno a otro plato español por antonomasia: la tortilla de patatas.

Todo sucedió el pasado lunes cuando se popularizó en Twitter un vídeo a través de la cuenta @buzzfeedtastyy que desató numerosas reacciones. El vídeo en cuestión era una receta de la tortilla española o, mejor dicho, la 'spanish tortilla'. Esta receta 'sui generis' tiene de todo. Chorizo, pimienta, paprika, leche, cebolla roja... Tanto lío se montó que BuzzFeed España aclaró que la cuenta no tenía nada que ver con ellos, mientras que cuerpos de seguridad como la Guardia Civil y la Policía bromearon con la 'spanish tortilla'.

Spanish Tortilla from our new original show ‘Farm to Plate’ pic.twitter.com/L1IUqn9e3K