La 'vendetta' que ha sacudido Italia

Si hay una palabra que se identifica rápidamente con Italia esta es 'vendetta'. Pero en este caso el protagonista no es un capo de la mafia, otro vocablo asociado a ese país, sino un hombre normal y corriente. Se trata de Fabio Di Lello, residente en la ciudad de Vasto y que ha protagonizado un acto que ha conmocionado a sus compatriotas. Ha abatido a tiros a un joven sospechoso de atropellar y matar a su esposa, Roberta Smargiassi, de 34 años.

La víctima de la 'vendetta' es Italo d'Elisa, de 22 años, que el pasado mes de julio embistió con su vehículo a la motocicleta de la mujer de Fabio después de saltarse un semáforo en rojo.

Fabio Di Lello ha estado aguardando desde entonces a que la Justicia italiana tomará cartas en el asunto y condenara al joven por la muerte de su esposa. "Giustizia per Roberta" escribió sobre la fotografía de su esposa en su cuenta de Facebook. "Mi Roberta fue robada, robados sus sueños y planes de vida, su deseo de ser madre", publicó en un periódico local. "¿Dónde está la justicia? ¡Tal vez hay! No olvidemos, luchamos, porque ya no hay otra Roberta ", agregó en el escrito.

Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes contra el sospechoso y en noviembre se cerró la primera parte del proceso sin que se adoptaran medidas penales contra Italo d'Elisa.

Este hecho provocó que el viudo decidiera tomarse la justicia por su mano. Como si se tratara de una auténtica 'vendetta, siguió a Italo d’Elisa hasta un bar. Cuando abandonó el local le disparó tres tiros en el abdomen con una pistola semiautomática. El joven murió en el acto. Luego se fue hasta el cementerio de la ciudad y depositó el arma, envuelta en una bolsa de plástico, sobre la tumba de su esposa. Llamó por teléfono a un amigo para confesarle lo que había hecho, al igual que a su abogado. Fue ese último el que comunicó a las autoridades todo lo ocurrido. "Es una tragedia en la tragedia. Es un asunto delicado y esperamos que antes de hacer cualquier comentario de que la autoridad judicial siga su curso. La muerte de Roberta le había perturbado profundamente", ha declarado el letrado.

La acción de Fabio ha conmocionado no solo a sus vecinos de la ciudad de Vasto, también a todo el país. Muchos italianos consideran que el crimen se podría haber evitado si la Justicia hubiera actuado con mayor celeridad. Además, la mujer trabajaba en la panadería de su padre, muy popular en la localidad. Tras su fallecimiento cientos de vecinos apoyaron las movilizaciones por la familia de la víctima, con el marido al frente. Exigían justicia. También miles de internautas mostraron su solidaridad a través de las redes sociales. Además, criticaban que el conductor nunca mostró signos de arrepentimiento por el atropello mortal y que mantuvo, incluso, una actitud “insolente” con el marido de la víctima.