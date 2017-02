«Los requisitos de seguridad hacen que la central nuclear de Garoña sea inviable»

El Consejo de Seguridad Nuclear debe presentar mañana su informe al Gobierno central sobre la posible reanudación de la actividad de la central de Garoña hasta 2031 y las conjeturas se han disparado. Algunos auguran que este organismo especializado avalará la reapertura y con ella la prolongación hasta los 60 años de este tipo de plantas en España. Un discurso que ayer adquirió tal envergadura que incluso la asociación de técnicos nucleares salió al paso para pedir que, antes de tomar una decisión, el gabinete de Rajoy la someta a un debate público. Sin embargo el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, mostró su convencimiento de que la instalación no reanudará su actividad. Sea cual sea el dictamen de los expertos.

«Las cosas no han cambiado. El mensaje que nos traslada Nuclenor es que los requisitos de seguridad hacen que la central de Garoña sea inviable económicamente», remarcó el representante popular. Y recordó que ya en 2012 la empresa gestora paralizó la producción de energía nuclear por no poder asumir el coste de las mejoras que, en materia de seguridad, le exigía el CSN. «Se le hicieron unos requerimientos adicionales que condujeran a que la central no resultara económicamente rentable», añadió. La mejor prueba de la dureza de estas «encomiendas» es, a su juicio, que hasta ahora la empresa «no ha podido llevarlas adelante».

El caso es que la postura del delegado del Gobierno no es compartida por otros responsables públicos como el diputado general de Álava, Ramiro González, que ayer denunció el «oscurantismo» con el que a su juicio actúa el CSN en torno a la planta burgalesa, pero ubicada a 40 kilómetros de Vitoria y 60 de Bilbao. En su opinión, la peligrosidad de estas instalaciones es tal que, en caso de accidente nuclear «330.000 personas no podrían ser evacuadas debidamente».

González aseguró que, además de falta de información -incluso a su Ejecutivo, aclaró-, los planes sobre la central de Garoña incumplen tratados internacionales y directivas y convenios europeos que obligan «al menos» a escuchar a la ciudadanía y a los poderes locales. Y subrayó que «la práctica totalidad» de las instituciones y partidos vascos «han demandado de forma clara que la planta sea desmantelada». Si se mantiene activa será, en su opinión, por una «motivación política» ya que, cuando se paró hace cinco años -se inauguró en 1970-, apenas generaba un uno por ciento de la producción energética española.

Por su parte, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear insistió en que, «a fecha actual», las mejoras exigidas a la planta en 2012 «no se han llevado a cabo». Por eso, e n su opinión, emitir un dictamen favorable «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».