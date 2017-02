Los afectados por Lanbide critican que no se aplique la subida del SMI a la RGI

La plataforma de afectados por Lanbide criticó ayer la decisión del Gobierno Vasco de no subir el salario mínimo interprofesional (SMI) del 8% que aprobó el Gobierno central a la renta de garantía de ingresos (RGI) que reciben cerca de 64.000 familias vascas que no llegan a fin de mes (al final se sube el IPC). Victoria Molina, portavoz de la asociación, compareció en las Juntas de Gipuzkoa, donde realizó una radiografía de la situación que viven. «Lejos de ir a mejor está empeorando. Una herramienta que debe servir para la inclusión social lo único que está consiguiendo es la exclusión y el malestar entre los perceptores», aseguró.

Desde un primer momento la decisión del departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal (PNV) de suprimir este aumento estuvo envuelto en la polémica. Por el fondo y las formas. El Gobierno Vasco entendía que la subida de la RGI no es la mejor manera de estimular que sus 64.000 potenciales beneficiarios busquen empleo. Extremo que no hizo más que desmentir Molina. «La gente está desmotivada. Si se queda en su casa es porque Lanbide no genera empleo y lo que crea es precario, en situación de esclavitud, no porque no quiera trabajar», quiso matizar Molina. Además, añadió que este «recorte» al que se verán sometidas las familias no será el primero al que tendrán que hacer frente, ya que el Gobierno del PSE ya bajó un 7% la RGI ante la sangría de ingresos que padecía. «Ahora nos quieren quitar un aumento que nos corresponde».

En su comparecencia, Molina incidió en que se está poniendo el foco en crear empleo juvenil, y en el poco empeño que se está haciendo desde las instituciones para que la gente de mediana edad se vuelva a incorporar al mercado laboral. «¿Y los que no somos tan jóvenes? ¿qué pasa con nosotros? Pedimos que aumente la natalidad pero no podemos mantener a los hijos que tenemos. Si no podemos darles sus necesidades, ¿qué va a ser de la generación actual», explicó ante los junteros.

Molina aseguró que el pasado mes de diciembre tuvieron su primera toma de contacto con la consejera Artolazabal. Pero de la reunión poco pudieron sacar en claro. «No llegamos a nada porque estaba descolocada. Lo que sí nos dijo es que el sistema estaba obsoleto pero que le diéramos tiempo para que pudiera hacer su equipo». En este sentido, se quejó de que «desde que se creó Lanbide ya han pasado cuatro consejeros y todos nos han pedido tiempo. Pero la verdad es que nuestras familias tienen que comer y a los hijos no podemos decirles que esperen a que se conformen esos grupos porque no lo entienden».

Molina es una de esas miles de personas que engrosan la lista de afectados por los pagos indebidos de Lanbide en la RGI y en la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que ya acumula 155 millones de euros. «Nos dicen que tenemos una deuda muy grande cuando nosotros no hemos cometido ningún error. Lo que nos han dado es una ayuda envenenada. Pedimos que Lanbide se coma el error que ha cometido y estas anomalías prescriban al año y no nos lleguen las cartas a los tres años con el dinero que debemos abonar. Si tuviéramos esa cantidad no pediríamos la RGI».

La situación de Molina y otras muchas personas ha llegado a tal punto de crispación que «he renunciado a la RGI para que no me genere una deuda porque prefiero ser libre sin deudas aunque sea pobre».