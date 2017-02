La Diputación de Álava defiende que colaboró en el caso de la menor tutelada

La Diputación de Álava defiende su implicación absoluta en el esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, desvelados ayer por este periódico, en los que una menor tutelada por la institución foral habría actuado supuestamente como intermediaria en la contratación de dos mujeres para prostituirse en un club de alterne de la capital. Este nuevo caso, totalmente ajeno al destapado también por este periódico el pasado noviembre, y que afectaba a menores del hogar foral de Sansoheta, fue denunciado por la propia Diputación, según se precisó ayer desde el Palacio foral.

«Se ha colaborado en todo momento con la Fiscalía y la Policía para esclarecer estos hechos», subrayan, al tiempo que defienden que la investigación estaría centrada en «unos presuntos delincuentes» que podrían haber utilizado «ilícitamente a la menor como intermediaria» en el intercambio de servicios sexuales por dinero.

La chica, que apenas contaba con 15 años en el momento de producirse los hechos, se habría encargado de contratar a dos mujeres mayores de edad para el propietario del burdel, con el que mantenía una «relación íntima». Ella misma explicó a la Policía Local, la jueza y la Fiscalía que había mostrado además a este hombre imágenes de «otras chicas» para que les ofreciera trabajo como meretrices. Desde la Diputación se subraya que la menor, de origen extranjero, y que se encontraba inscrita en el centro Nuevo Futuro de Estíbaliz -integrado en la red de asistencia de la administración foral- «sería, en todo caso, una víctima».

«En ningún caso, la menor, que no pertenece al colectivo de menores extranjeros no acompañados, está encausada», aseguraron. El juzgado prosigue en la investigación de unos hechos que, según la institución, no se referirían a un presunto «favorecimiento de la prostitución».

Comparecencia del diputado

Las primeras reacciones políticas a este nuevo asunto que afecta a menores bajo la protección foral no se hicieron esperar. El Grupo Juntero del PP anunció ayer su intención de solicitar la comparecencia del diputado general, Ramiro González, y de la responsable del área de Bienestar Social, Marian Olabarrieta. Se les exigirá «explicaciones» y la puesta en marcha de una serie de «medidas inmediatas y eficaces» dirigidas a conseguir «un mayor control y mejor gestión» de los centros destinados a menores.

A través de un comunicado, los junteros populares plantean que el caso de la adolescente que presuntamente gestionaba contactos sexuales a cambio de dinero evidenciaría que «al PNV la situación se le ha ido de las manos, ha perdido el control de los centros de menores y los ha convertido en un drama». El PP deja entrever, asimismo, que no se le habría informado previamente sobre la investigación que se sigue en el Palacio de Justicia de Vitoria. Y es que subraya que «es muy grave que se haya producido la misma ocultación de información y los mismos errores que en el caso Sansoheta, demostrándose que es un gobierno incapaz, ya que tampoco se investigaron suficientemente los indicios y fallaron todos los controles».

En relación con este caso, existiría, a su juicio, «un agravante». Porque Estíbaliz tiene una consideración especial dentro de la red de centros tutelados. «Se configura como un centro de mayor disciplina y de carácter y régimen cerrado». En este sentido, el grupo juntero de la oposición desvela que desde la Diputación no se giró inspección a Estíbaliz «en toda la legislatura». Lo contrario «podría haber ayudado a investigar los indicios que apuntaban a estos graves hechos».