Lezertua: «El silencio administrativo es una práctica lamentable muy extendida»

A Manuel Lezertua (Bilbao, 1957) le gusta conversar y argumentar sus respuestas. Aplica la misma transparencia que exige a las administraciones públicas a la hora de atender al ciudadano. Los despachos del Defensor del Pueblo Vasco son un observatorio de la realidad social de Euskadi. «La crisis sigue muy patente. De hecho, la actividad de las oficinas ha subido un 20% en el último año», refleja.

¿El Ararteko también ve señales de recuperación o la crisis sigue muy patente en las quejas?

La crisis sigue muy patente. De hecho, la actividad de las oficinas ha subido un 20% en el último año. Hemos comprobado además un repunte de las quejas presenciales. Como siempre, el porcentaje más alto de quejas tiene que ver con la prestación de ayudas sociales, la renta de garantía de ingresos y todos los mecanismos de acceso a la vivienda. Han subido mucho también las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo, la educación y Hacienda.

«Como siempre, el porcentaje más alto de quejas tiene que ver con las ayudas sociales»

«Estaría a favor de ampliar la función del Ararteko ante empresas privadas que prestan servicios públicos»

«La lucha contra el fraude en Lanbide no puede imponer una burocracia y tramitaciones excesivas»

«Un Ararteko no puede hacer informes de complacencia. Su ADN es decir las cosas como las ve»

¿Que haya más quejas significa que hay más problemas o que el ciudadano es más consciente de sus derechos a la hora de reclamar?

Hay dos factores. La entrada en vigor de una nueva legislación siempre genera dudas sobre la aplicación de la norma, sobre todo cuando estas leyes conceden prestaciones. Pero al mismo tiempo, la institución se ha consolidado y la gente la conoce y acude a ella, porque es el remedio más fácil cuando en los servicios públicos no les atienden como creen.

¿Cuántas veces se siente atado de pies y manos para resolver un problema?

El puesto conlleva cierta frustración. Uno recibe a la persona que está sufriendo, a veces en una situación desesperada y sangrante. Y aquí el Ararteko no dispone de recursos para paliar directamente esa situación, tiene que intervenir ante otra administración. En general, siempre intentamos encontrar algún camino, si alguien no tiene donde pasar la noche, hablamos con el albergue municipal o intentamos encontrar un piso tutelado. Intervenimos siempre.

¿También hay quejas hacia empresas privadas? ¿Puede el Ararteko entrar en ese ámbito?

La mayoría de quejas son sobre la acción o inacción de una administración pública. Y esa es la competencia del Ararteko.Lo que ocurre es que bajo formas de derecho privado también se proporcionan a la ciudadanía determinados servicios públicos, como el transporte, el agua... A veces se lleva a cabo por empresas y por tanto son entes privados.

¿Qué se hace en esos casos?

Ahí tenemos que actuar y dirigimos a Kontsumobide cuando tiene que ver con la condición de consumidor. Y en algunos casos también hemos optado por hacer gestiones discretas, por ejemplo, en el tema de desahucios. Pero es difícil. En Cataluña consiguieron hacerlo mejor, porque modificaron la ley de tal manera que cuando las relaciones de derecho privado en realidad se refieran a la prestación de servicios públicos, el Sindic de Greuges -el defensor del pueblo catalán- tiene competencia y entonces se puede meter con las eléctricas, o puede pedir un expediente a la compañía de gas. Nosotros eso no lo podemos hacer. El Parlamento Vasco tendría que ampliar nuestras funciones. Yo no estaría en contra.

Ha mencionado a las eléctricas. ¿Puede hacer algo el Ararteko para rebajar la presión por el precio de la luz?

Ante el Ararteko no se ha recibido ninguna queja concreta sobre la factura porque los ciudadanos saben que solo podemos intermediar con la Administración pública. Sí hemos intervenido para que la Administración arbitre medidas de diversa índole para actuar contra la pobreza energética. Los ayuntamientos utilizan las ayudas de emergencia social para paliar esas situaciones y algunos han ido más allá, como los de Irun o Zarautz, que han llegado a acuerdos con las suministradoras para que antes de cortar la luz a un cliente informen a los servicios sociales. Hemos hecho una recomendación general para que las administraciones vascas aborden el tema en toda su complejidad. No solo las medidas de urgencia social, sino otras que tienen que ver con la edificación, los aislamientos, una mayor información sobre las tarifas, métodos para ahorrar consumo...

Ha hablado de la inacción. ¿La peor respuesta es no ser atendido?

Somos muy beligerantes contra el silencio administrativo, que es una práctica lamentable muy extendida en todas las administraciones. Uno pide algo y la Administración se limita a no contestar, lo cual genera una indefensión jurídica. Estamos recordando que existe la obligación de responder a cada una de las peticiones. Es un requisito de la transparencia de la acción pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber. Y la transparencia es un requisito de la participación ciudadana. ¿Cómo van a participar los ciudadanos si no saben lo que está pasando? Hay una ley reciente en el Estado, y también hay un proyecto de ley en Euskadi que esperemos que vaya más lejos.

Las quejas relacionadas con las ayudas sociales siguen al alza. ¿La reforma anunciada por el Gobierno Vasco de no aplicar el salario mínimo a la Renta de Garantía de Ingresos se traducirá en un nuevo aluvión de quejas?

El tema de la vinculación entre el aumento del SMI y de la RGI plantea un problema jurídico complejo y cuestiones presupuestarias complicadas. Por un lado está la ley vasca que establece un vínculo de la RGI con el SMI, y por otro, el decreto del Gobierno del Estado que dice que se aumenta el SMI pero lo desvincula de las prestaciones que estén ligadas a él. Es uno de los temas que tenemos en la agenda para tratar con la consejería. En toda esta legislatura hemos continuado recibiendo cada año más quejas sobre el funcionamiento de Lanbide y tenemos una experiencia sobre lo que funciona y no funciona. Le plantearemos un análisis por problemas para que el Gobierno lo tenga en cuenta a la hora de elaborar la reforma.

¿Por ejemplo?

Hay que tener en cuenta que la legislación vasca, con ser la más generosa y que garantiza mejor el derecho subjetivo a la prestación, es una legislación compleja, complicada de aplicar. Y ahí es donde se pueden producir exigencias controvertidas que generan muchos litigios, porque también el ciudadano recurre a los tribunales. La presión social también hace que Lanbide esté aplicando muy estrictamente los criterios, incluso en contra de la opinión del Ararteko en muchos temas.

La opinión social extendida, sin embargo, es que se dan ayudas de forma fácil.

Los controles que establece Lanbide y las exigencias son cada vez más estrictas, precisamente para evitar el fraude, pero eso genera retrasos, burocracia y gastos en burocracia. Estamos a favor de que la RGI sea sostenible, que se sancione severamente a quien abusa del sistema, que es una indecencia. Pero se pueden arbitrar medidas para que la lucha contra el fraude no imponga una burocracia ni tramitaciones excesivas.

¿Teme que el debate en torno a las ayudas desprestigie el sistema?

Afortunadamente parece existir un consenso bastante amplio de que la garantía de los derechos sociales engrandece a la sociedad vasca. Puede haber diferencias de matiz. Pero como Ararteko me siento muy orgulloso de que las autoridades vascas hayan dado ese paso. Ahora se lo están planteando en el Estado, y por cantidades inferiores a las que aquí se dan. En Euskadi hay un consenso político y social de que no se puede dejar abandonadas en la cuneta a las personas, porque eso genera otro tipo de problemas, menor cohesión social, mayor gasto sanitario, necesidades educativas especiales, tutelas sobre niños desprotegidos y genera un mal ambiente social. A pesar de que la crisis ha pegado fuerte, en Euskadi el sistema social ha permitido sobrevivir con mayor cohesión social. Tiene que ser motivo de orgullo. Habrá que reformar, mejorar y controlar la RGI, pero no cuestionarse la validez del sistema social.

El informe referido a la situación de la aplicación de la Ley de Servicio Sociales ha levantado mucho ruido.

Sí, ha suscitado reacciones que a este Ararteko le han sorprendido.

¿A quién le ha escocido?

Es conocido, porque se dijo en prensa, que la reacción de la Asociación de Municipios Eudel al principio fue un tanto beligerante contra el informe. No estoy tan seguro de que todos los ayuntamientos se hayan molestado. Tenemos contactos diarios con muchos responsables municipales y hay algunos que se han dirigido expresamente a nosotros para manifestarnos lo muy de acuerdo que estaban con las conclusiones.

¿Qué decía el informe?

El informe estaba hecho en función de la ley de 2008, que ha costado mucho poner en marcha. El decreto de cartera y el catálogo de prestaciones han tardado siete años en hacerse. Llegaba la fecha de entrada en vigor de la universalización de los derechos, el pasado mes de diciembre, y faltaba mucho que hacer. De hecho, poco después del informe, algunas diputaciones han solicitado que se extiendan los plazos para cumplir las previsiones en materia de despliegue. Ese informe ofrecía un diagnóstico en un momento concreto, y es cierto que las cosas han evolucionado y que últimamente ese retraso acumulado se está intentando compensar con medidas y planes.

¿El informe ha servido de acicate?

Quiero pensar que sí, pero no ha evitado las reacciones. Desde luego el Ararteko no tenía afán de polémica. Recogía una situación y una serie de propuestas que en muchos casos se han incorporado al propio decreto de cartera, que se terminó casi al mismo tiempo que el informe. No estaríamos tan desencaminados. La evolución de las cosas, sobre todo el año pasado, ha ido en la buena dirección. Nos satisface comprobar que muchos responsables municipales nos llaman para decirnos qué razón tenéis, y ver que hay muchas iniciativas que proliferan en los tres territorios que se están empezando a materializar.

Quizás lo que haya ocurrido en este caso es que todavía a la Administración le cuesta recibir un tirón de orejas público.

En el fondo también hay una mala comprensión de para qué sirve un Ararteko. Un Ararteko lo que no puede hacer son informes o resoluciones de complacencia, para que le guste a alguien. Tengo la obligación jurídica y moral de ser quien llame la atención sobre lo que a mí y a mi equipo nos parece que se debe mejorar para un mejor funcionamiento de las administraciones públicas y para garantizar el cumplimiento de los derechos del ciudadano. Yo no puedo pactar lo que decimos con nadie.

Su trabajo es ser incómodo.

Sí. No soy el primer defensor del pueblo que ha tenido críticas, incluso virulentas, por su trabajo. Está en el ADN de la institución decir las cosas tal y como nosotros las entendemos. Pretender que solo digamos aquello que está bien, que también lo hacemos, no es justo. Aplaudimos las buenas acciones, pero lo que no podemos hacer es taparnos los ojos cuando vemos algo que no está funcionando como debería. Y si molesta, no he querido molestar, pero tampoco puedo evitar decir lo que consideramos.