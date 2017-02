Jurista de profesión, y con una extensa carrera profesional en defensa de los derechos humanos, Manuel Lezertua alza la voz ante el drama de los refugiados.

¿Corremos el riesgo de que el drama de los refugiados se instale en la rutina y nos olvidemos de él?

Creo que no. El drama es tan monumental, con centenares de miles de personas intentando entrar en Europa, con miles de muertos en el Mediterráneo, personas hacinadas muriéndose de frío, que parece incompatible con una conciencia humana mínimamente desarrollada. En Euskadi, además, hay un tejido asociativo y de solidaridad social que presiona mucho para que se atienda este problema.

El gesto unitario de los defensores del pueblo ha querido llamar la atención sobre el problema.

No me podía quedar parado. Por eso convoqué a todos los defensores del pueblo de todo el Estado. Con un sentimiento de que no se puede seguir así y con medidas concretas de lo que hay que hacer. Hay que dar una respuesta más valiente y decidida. No se puede estar respondiendo con el viejo sistema de tramitación de asilos cuando llegaban tres o cuatro personas, cuando estás haciendo frente a cientos de miles de personas que huyen de la guerra y algunas del exterminio. A la UE le ha cogido en pañales, Grecia está en un estado que difícilmente puede hacer frente sola a esa avalancha, y no están funcionando el resto de estados. A pesar del compromiso, eran 18.000 personas, y no llegamos a mil. Y a Euskadi, unos 35. Eso no puede ser. El lehendakari también está tendiendo la mano para un plus de solidaridad. Porque Euskadi se ha comprometido, y ya sabemos que el control de fronteras es una prerrogativa del Estado, pero los refugiados no acaban de llegar. Y eso genera mucha rabia e impotencia. porque los ves en la tele que se están muriendo de frío.

¿Cuando escucha a Trump hablar de fronteras, inmigrantes, mujeres, también se revuelve en el asiento?

El mensaje que está transmitiendo Trump, no solo en esos aspectos, es lamentable. Se están dando pasos atrás en igualdad y en el respeto a las personas. Parecía imposible que ocurriera. Por ejemplo, con las manifestaciones que ha hecho sobre la tortura, diciendo que produce resultados. Ese mensaje es retroceder cien años. El observador de las Naciones Unidos ya dijo que la tortura solo sirve para deteriorar la altura moral de una sociedad. Si te prestas a ello, corrompes a la sociedad. Lo único que me inspira cierto optimismo es la esperanza de que Europa reaccione conjuntamente, dejando a Reino Unido, y la propia reacción de la sociedad americana.

¿Teme que haya otros Trump, que cunda su discurso en Europa?

Había habido ya antes de Trump un desarrollo importante en países como Holanda, Austria, Francia incluso en Alemania de movimientos populistas de extrema derecha, o de extrema izquierda en Italia. Si este año las elecciones en Francia, Holanda y Alemania dan triunfos a esos partidos más insolidarios y racistas, la respuesta de Europa no se va a poder producir. En lo que confío es que es tan llamativo lo que está haciendo Trump, está apelando tanto a los sentimientos profundos de seres humanos que tenemos las personas decentes, que son la inmensa mayoría, que pueda producir el efecto contrario, que viendo lo que está haciendo, nadie elija para su país algo parecido.