Siete personas murieron en incendios ocurridos en Euskadi en 2015, dos más que el año anterior, según el informe de la Fundación Mapfre y de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) dado a conocer este jueves. El estudio se centra en 2015 -último año sobre el que hay datos completos- cuando fallecieron en el conjunto de España 143 personas por incendio, un 11,7 % menos que el año anterior.

La causa principal de estos fallecimientos fue el descuido con un radiador, brasero o chimenea, normalmente en el salón de la vivienda, y la mayoría de las veces -más de la mitad- en horario nocturno, concretamente entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana.

En el caso de Euskadi seis de los siete incendios con víctimas mortales ocurrieron en esa franja horario y todos los fuegos se produjeron en viviendas.

El mayor número de incendios con resultado de muerte se localizó en Bizkaia, donde hubo cinco fuegos y murieron otras tantas personas. Gipuzkoa y Álava registraron sendos incendios mortales.

De los siete muertos en incendios en Euskadi en 2015, seis eran hombres, frente a una única mujer fallecida.

Por comunidades autónomas

Cataluña fue la región con mayor mortalidad (29 fallecidos), seguida de Andalucía, que ha protagonizado un importante descenso con respecto al año anterior, pasando de 32 fallecidos a 21 en 2015, y de la Comunidad Valenciana, con 10 víctimas.

El estudio revela que las personas que viven solas multiplican casi por 9 las posibilidades de morir en un incendio, y que las cifras empeoran si además son de edad avanzada.

Consejos

Para evitar este tipo de sucesos los responsables del estudio recomiendan vigilar los aparatos de calefacción, que no pueden estar cerca de elementos inflamables, así como no fumar en la vivienda, ya que los cigarrillos mal apagados son unas de las principales causas de incendio.

También aconsejan no sobrecargar los enchufes con ladrones, desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, no realizar manipulaciones caseras y no dejar cerillas y mecheros al alcance de los niños.

Y recomiendan colocar detectores de humo, que cuestan entre 6 y 20 euros y alertan de incendios sobre todo por la noche, siendo un elemento esencial en viviendas con niños y con personas mayores, sobre todo si éstas viven solas.

De hecho, el estudio refleja que en 2015 más de la mitad de los fallecidos en incendios en viviendas eran personas mayores.