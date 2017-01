El Gobierno Vasco fomenta el comercio de productos ecológicos locales

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha la campaña "Recupera tu alma fresca" con el propósito de fomentar el comercio de productos ecológicos locales que atienda la creciente demanda existente en Euskadi, donde están registrados 519 operadores en este sector, un 45 % más que en 2014.

El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, y el presidente de Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK), Román Bengoa, han presentado la iniciativa, que da continuad a la campaña "Alma fresca" que se llevó a cabo en 2014 con "buenos resultados".

Desde entonces el número de operadores de agricultura ecológica (productores, elaboradores y comercializadoras) en el País Vasco se ha incrementado en un 45 %, ha señalado el viceconsejero, que ha reconocido que "queda mucho por hacer" porque los objetivos propuestos eran "muy ambiciosos" y proponían "duplicar" esa cifra

La "debilidad" se sitúa en la ausencia de una "estructura de transformación" y la "falta de una red comercializadora" de este tipo de productos en Euskadi, donde "sí existe demanda" por lo que hay posibilidad de fomentar el sector, ha señalado Oroz.

En otros países el consumo ecológico supone el 5 % del total mientras en el País Vasco alcanza el 1 %, ha recordado.

El Gobierno Vasco ha apostado por aprovechar esa "oportunidad" y transmitir al ciudadano que existe un sector de agricultura ecológica en Euskadi, ha remarcado Oroz.

Sorteos

La campaña realizará diariamente hasta el próximo 19 de febrero el sorteo de una cesta de productos ecológicos a través de la página web almafresca.eus/sorteo.

Además se rifará un fin de semana para dos personas en un establecimiento rural mediante la web almafresca.eus/findesemana.

La mayor superficie de producción ecológica en el País Vasco la ocupa la vid, la ganadería y el cultivo extensivo, al tiempo que las hortalizas y verduras ecológicas alcanzan un 20 % de la producción local.

Según ha explicado Bengoa, la "espina clavada" está en la ganadería y los cultivos extensivos ya que "no se ha conseguido atraer a todos los productores que se pretendía" porque "no son sectores fáciles" y requieren red comercializadora que todavía no existe.