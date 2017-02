Pandas por Marruecos

A falta de unos pocos retoques y arreglos finales, el Fiat Panda 4x4 de Javi García ya está listo para emprender una gran aventura por Marruecos. Por quinto año consecutivo, este donostiarra recorrerá gran parte del país africano, enfrentándose a sus desiertos y montañas, a bordo de uno de estos clásicos vehículos. Pero no lo hará por su cuenta, sino como participante de una nueva edición del 'Desert Trophy - Panda Edition'.

Esta competición amateur pretende de alguna manera emular a los clásicos rallys como el Dakar, pero a menor escala y de una forma más accesible para el público aficionado al motor. Este año participarán 50 equipos de todo el Estado, compuestos por dos personas cada uno. Y el común denominador de todos ellos, tal y como su nombre indica, es que el recorrido se realiza al volante del mítico Seat Panda.

Javi es mecánico y conoce bien estos vehículos. No en vano lleva cinco años preparando y mejorando el suyo para participar en esta aventura, de la que lleva cuatro ediciones a sus espaldas. "Es un coche 4x4 que no pesa y que en la arena, dentro de sus posibiliades, va muy bien", explica. Ahora bien, reconoce que no están libres de tener algún fallo mientras están en ruta pero "algo gordo tiene que pasar para que no puedas tirar para delante y acabar la carrera".

Esta vez, eso sí, tendrá una acompañante muy especial. Por las áridas tierras marroquís le acompañará por primera vez su pareja, Esther López. Llevan juntos tres años, pero hasta esta edición del Desert Trophy Javi no le había propuesto acompañarle. Y ella, aceptó. "Cómo no aceptar. Si cada vez que me enseñaba los vídeos de sus viajes anteriores me daba envidia", asegura. Entre risas recuerdan lo que sus amigos les dicen: "Vais a discutir allí lo que no discutís aquí".

Todo preparado Arriba, la ruta que deben completar los participantes. Abajo, imágenes del Seat Panda de Javi.

El inicio del Desert Trophy arranca este próximo 17 de febrero en Bilbao. Allí el alcalde de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto, y el cónsul de Marruecos, Kamal Mehdaoui, darán la salida de la etapa enlace entre Bilbao - Motril. Aunque los protagonistas de esta historia indican que, por no alargar más la ruta, partirán con su Panda directamente desde Donostia a la localidad granadina. De allí tomarán un ferri que les llevará hasta la ciudad marroquí de Alhoceima. Allí sí, será donde comenzará la verdadera aventura que les llevará por más de 2.000 kilómetros y que terminará, después de siete duras etapas, en el desierto de Merzouga.

Eso sí, como los dos "adoran" Marruecos, una vez acaben todas las etapas dedicarán unos días de vacaciones a disfrutar del país a su aire y conocerlo a fondo. "Después de estar entre nueve y diez horas al día dentro del coche durante más de una semana, aprovecharemos para tener un poco de relax", señalan.

La solidaridad es la clave

Hay todo tipo de participantes en el 'Desert Trophy'. Tal y como señala la organización, "en esta competición caben desde los que quieren vivir la experiencia y vienen a competir, los que nunca han participado en un raid y vienen a pasarlo bien, los que sueñan con cruzar Marruecos sin pisar el asfalto pero buscan el amparo de una organización y hasta quienes buscan simplemente aventura".

Pero si hay algo que define también a este rally por Marruecos es la solidaridad. El mismo Javi reconoce que ganar queda en un segundo plano. "De experiencias anteriores me llevo el gran ambiente que se forma", asegura. Ya no sólo por la buena relación que se crea entre todos los que emprenden esta aventura. "Una auténtica familia", aseguran los organizadores, que destacan además "el compañerismo, las horas compartidas reparando el coche del amigo, las noches de risas y ánimo mientras salimos de un problema...".

Y solidaridad no sólo entre ellos, sino con los más pequeños de Marruecos. Todos los participantes aprovechan el viaje para llevar ropa, zapatos, medicinas, material escolar, juguetes, material sanitario, etc. y repartirlo entre los niños del país.

"Eso de ir con el coche, que aparezca un crío, y que por darle un peluche te regale una sonrisa, no tiene precio", asegura Javi.

La Fundación Alberto Contador y Bicis por la Vida también entregará este año 50 bicicletas entre los niños de pequeñas aldeas rurales de la zona, que diariamente sortean larguísimas distancias para poder acceder a la escuela, según los organizadores.