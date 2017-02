Extraterrestres que entienden euskera

Es domingo. Las principales páginas de los periódicos miran al cielo. En El Salvador se ha derribado un avión en el que viajan agentes de la CIA. España, cuentan, comprará los helicópteros más caros del mundo. Euskadi también mira a su espacio aéreo. Cobra fuerza el relato de una familia que dice haber avistado un OVNI en Álava, cerca de Salvatierra. El objeto, en forma de «misteriosa luz», habría respondido a varias órdenes en euskera. Es domingo, sí. Pero el calendario marca el 21 de octubre de 1984.

Hace treinta y tres años, en dicha fecha, El Diario Vasco recogía entre sus páginas una nota de la agencia EFE de elocuente titular: «Un OVNI responde una llamada que se hizo en euskera». El episodio había tenido lugar días antes y probablemente habría quedado en anecdótico, si no fuera porque Juan José Benítez, con el primer y exitoso libro de la saga Caballo de Troya recién editado, decidió estudiar el tema «con particular interés».

«Es la primera vez que desde un OVNI se atiende o responde una llamada en euskera», destacaba ante los reporteros. «Hay miles de casos en todo el mundo de gente que ha hablado con los ocupantes de los OVNIS en numerosos idiomas, desde el inglés al castellano, pasando por el sueco o francés. Pero jamás -recalcaba Benítez- se había tenido conocimiento de un cierto entendimiento en vasco».

Los hechos se registraron en Audikana, cuando una familia residente en Vitoria decidió, según lo publicado, desplazarse a la casa de campo que poseía en la localidad. Poco antes de llegar a su destino, todos divisaron un resplandor en el horizonte que, pensaron, sería consecuencia de un incendio. No obstante, cuando el matrimonio y sus tres hijos llegó al domicilio rural, ya de noche, una «misteriosa luz» se elevaba sobre las colinas próximas «inmóvil, muy blanca y silenciosa».

Noticia publicada el 21 de octubre de 1984 en El Diario Vasco.

Patxi Uriarte, el cabeza de familia, le contó a J.J. Benítez que tras ponerse de acuerdo con sus tres hijos, llamó al objeto volante. «Zatoz hona!» («¡Ven aquí!»). Uriarte y sus vástagos tuvieron que insistir a gritos pero, según el testimonio recogido por el investigador, tras repetir una decena de veces la orden «el extraño objeto se aproximó a los testigos».

El entusiasmo no debía compartirlo la madre quien, al comprobar que el OVNI se acercaba, suplicó que no lo hiciera. «Ez mesedez, ez mesedez» («No por favor, no por favor»). Entonces, y siempre en palabras de Juan José Benítez, «ante la sorpresa general, el objeto se detuvo, iluminó el campo y la zona como si fuera de día y se alejó hacia el horizonte, donde permaneció varias horas».

El primer caso de Iker Jiménez

Tal fue el revuelo que levantó lo sucedido que numerosos curiosos se acercaron en los días sucesivos hasta la zona en la que el objeto volador no identificado había sido avistado. El 'Roswell vasco' llamó la atención de incrédulos y aficionados a la ufología. Entre ellos, la de un chaval que, montado en la bici en la que hacía los recados, se escapó con su primo para entrevistar a los testigos. No era otro que un prepuberal Iker Jiménez, quien, según narra el periodista de El Mundo Eduardo Fernández, a la tierna edad de once años encontró en el 'escalofriante' relato uno de sus primeros misterios.

Años después el conductor de Cuarto Milenio habría de describir la experiencia como «una de las más insólitas historias ufológicas» en un artículo en 'Enigmas' primero, y en su libro 'Encuentros' después.

Volviendo a lo publicado por El Diario Vasco en aquella noticia de 1984, dada la vertiente lingüística del asunto se pidió opinión a «un prestigioso miembro de Euskaltzaindia». Con cierta sorna, el de la Academia de la Lengua Vasca se declaró asombrado por la capacidad intelectual de los supuestos habitantes de otros planetas ya que, precisó, «el euskera tiene ocho dialectos y veintidós subdialectos». «Para los que apoyamos la promoción de nuestra lengua - ironizó - lo sucedido tiene un alto valor. Tal vez en otras galaxias ha incidido antes que en el País Vasco el proceso de euskaldinización».

Fue de los primeros, pero no el único, en tomarse lo sucedido en tono de chanza. Años después, en 1996, un grupo de estudiantes de la Universidad del País Vasco decidió parodiar los presuntos avisatamientos de OVNIS en Euskadi que acapararon titulares en los años ochenta, con un trabajo llamado Informe 2000. En él, con más guasa que rigurosidad, recrearon un falso trabajo de investigación que podría explicar por qué en Audikana el objeto volador entendía euskera. Y es que, según la hipótesis que manejan en el vídeo, los vascos son de origen extraterrestre.