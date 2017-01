Sonia El Hakim: «La comunicación no verbal da importancia al 'cómo' sobre el 'qué'»

La comunicación no verbal reúne aquello que comunica ya sea mediante gestos, signos, expresión facial o contacto visual. Suele acompañar a la información verbal matizándola, ampliándola o contradiciéndola. "Un 55 por ciento del lenguaje no verbal son los gestos y un 38 por ciento, los matices de la voz", define.

Para Sonia El Hakim, es importante diferenciar el “comportamiento no verbal” de la “comunicación no verbal”. La segunda “implica que tanto el emisor como el receptor sean conocedores del lenguaje no verbal”, mientras que el comportamiento no verbal “engloba todo, desde las emociones hasta la expresión facial”.

El comportamiento no verbal es hoy en día “de gran importancia”, asegura El Hakim, “a pesar de que nunca se le ha otorgado la que realmente tiene. Se nos ha enseñado ha hablar, a fijarnos en las palabras y elegirlas... qué decir y qué no decir, dejando de lado lo no verbal”.“Cuando conoces a una persona y te da mala sensación y conoces a otra que te transmite buenas sensaciones, ahí está lo no verbal”. “La comunicación no verbal es lo que marca la diferencia”, matiza, ya que “siempre hay componente no verbal en la comunicación humana”, y es lo que “convierte la información en interesante”.

Claves para la comunicación no verbal 1.Emoción 2.Expresión facial 3.Proxemia 4.Canal háptico o del tacto 5.Gestos y posturas 6.Paralenguaje 7.Canal verbal 8.Oculésica o el poder de la mirada 9.Apariencia

Sonia El Hakim nombra nueve puntos de referencia sobre los que trabajar para un buen comportamiento no verbal. El primero, la emoción, “la forma de decir algo, dando importancia al 'cómo' sobre el 'qué'”. Subraya también que el comportamiento debe ser “sincero y congruente con uno mismo”, es decir, “hablar de lo que uno sabe de forma sincera, con actitud positiva y una gestualidad natural”.

La proxemia o la forma de emplear y percebir el espacio físico “se aprende de forma cultural”, asegura, y es un instrumento muy útil si se controla: “A la hora de buscar empleo, por ejemplo, la proxemia se convierte en trascendental. Si voy a una entrevista para trabajar, por ejemplo, de comercial, tendré que mostrarme cercana, abierta y sin excesiva vergüenza”. Insiste en que “lo más importante” es observar al interlocutor, “entender cómo está la otra persona, qué comunica mediante lo no verbal, qué demuestra y qué intenta esconder”.

Empiezan en el Hotel Palacio de Aiete las 'Jornadas Formativas en Comunicación No Verbal' impartidas por Sonia El Hakim, divididas en dos días y dos grupos: en el primero, hoy, se trabajará la 'Comunicación no verbal para negociación, ventas y reuniones' y mañana, la 'Comunicación no verbal para detección de mentiras' y 'Comunicación no verbal para relaciones personales'.

A pesar de que los cursos están dirigidos a profesionales de la venta y la atención al cliente, directivos, mandos intermedios, abogados, investigadores o 'coaches', Sonia El Hakim cree que “en realidad son aptos para cualquiera que busque mejorar sus habilidades de comunicación y sus relaciones personales, a través de su comunicación no verbal”. “¿Quién no quiere mejorar su vida?”, concluye.