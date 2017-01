945 jóvenes vascos se presentan mañana a la prueba del MIR

Mañana es el día. 945 jóvenes vascos, graduados en siete carreras diferentes, se enfrentarán al examen que llevan casi -o sin casi- un año preparando. No es una prueba más. Es la prueba por definición porque en ella se juegan su futuro. Sobre todo los titulados en Medicina, ya que si no consiguen una plaza de médico interno residente (MIR), sin los seis años de carrera solo les sirven para ejercer como facultativos generalistas en la sanidad privada.

«Aunque el trabajo importante ya está hecho, estos días previos son de muchos nervios», relataba ayer Andoni Monzón. Este joven de 24 años de Getxo ha preparado el examen con la academia AMIR. A la prueba de mañana se presentan 13.437 médicos en el conjunto de España. Aspiran a hacerse con una de las 6.328 plazas que ofertan las comunidades autónoma para formar una única bolsa para todo el país. Andoni sabe que la puntuación es determinante a la hora de escoger especialidad y hospital, pero no se obsesiona. «Lo que quiero es ejercer de médico, no me importa tanto la rama».

Amaia Larunbe también tiene 24 años y se ha preparado en el mismo centro que Andoni. «El MIR es una carrera de fondo. La mejor manera de llegar a la meta es tener capacidad de relativizar, motivación y poder ver más allá del examen en los momentos más bajos. Durante la preparación debes decidir qué tipo de persona quieres ser: una loca que lo pasa fatal o alguien calmada que lo lleva lo mejor que puede», dice esta bilbaína que sueña con pasado mañana para poder irse de vacaciones a Panamá.

El País Vasco aporta al fondo común 367 plazas para médicos. El 24% son para la especialidad de familia. Oihana Juaristi sueña con conseguir una de ellas porque le gustaría estar cerca de casa. Como otros cientos de estudiantes, esta vitoriana se ha traslado a Oviedo para preparar la oposición en MIR Asturias. «El método de esta academia es diferente al del resto. Vamos a clase todos los días. Me gusta el sistema, pero te aislas un poco... Y cuando tienes una crisis, un bajón, se hace más duro al estar lejos de los tuyos».