El Gobierno Vasco duplicará las ayudas a las familias para aumentar la natalidad

Mi hijo nacio en Junio y aun no hemos recibido la ayuda, es más, creemos que son unos 900 euros y se acabo. Realmente algun politico se cree que esto soluciona algo, cuando algunas vacunas cuestan casi 600 euros? Como se nota quien viene con el pan debajo del brazo, el resto comemos pan duro y les seguimos votando. Vergüenza.

Las ayudas potencian la natalidad, efectivamente, pero si uno tiene un hijo es para darle de comer, no para que el resto de contribuyentes se ocupe de tu hijo.

No es una mala idea. El problema es, de donde sale la pasta? Para prometer ayudas, uno debe tener en cuenta de donde va a salir el futuro dinero. Dado que se esta destruyendo la industria, los puestos que se crean son precarios, de baja cualificacion y mal pagados; de donde va a salir la pasta?







Añadir a eso la gigantesca burbuja financiera en la que vivimos. No cubriran el gasto a base de deuda, no?





Uno debe empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Si la economia no es solida, da igual que ayudas des, que no serviran para nada. Bueno, igual si, para que vengan de fuera a procrear a Euskadi, pero es eso lo que se quiere?