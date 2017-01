El sistema automático de pasaportes de Nueva Zelanda rechazó la foto de este chico por un motivo increíble

Ricard Lee, originario de Taiwán y con rasgos asiáticos, tuvo grandes problemas para renovar su pasaporte en Nueva Zelanda. Al parecer el sistema automático que el país implementó para facilitar la renovación de los documentos de identidad no lograba reconocer los ojos de este hombre, por lo que su fotografía era rechazada una y otra vez y le impedía completas el trámite.

Lee, un chico de 22 años y estudiante de ingeniera aeroespacial en el citado país, envió repetidamente su fotografía al sistema de detección online para renovar sus papeles, pero la respuesta que obtuvo fue siempre la misma: "La fotografía que intenta subir al sistema no cumple nuestros criterios debidido a las siguientes razones:

- "Los ojos del sujeto están cerrados".

El joven publicó lo ocurrido junto con su foto original en la red, incluyendo además una foto editada de forma burda y divertida asegurando: "Espero que el sistema acepte esta imagen" a modo de broma. Pero las críticas al sistema aparecieron rápidamente. Los usuarios de la red se mostraron enojados por el funcionamiento del sistema, al que incluso llegaron a tachar de racista.

El protagonista se tomó lo sucedido como mucho más sentido del humor. "Me pareció divertido", aseguraba el afectado en declaraciones a 'Mashable'. Explicaba que no le pareció que se tratara de un problema racista, como algunos internautas habían criticado, y denfendió al sistema implantado por Nueva Zelanda. "Se trata de un robót, no puede tener mala intención", sostenía.