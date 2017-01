Netflix lanza un videojuego para promocionar sus series

Netflix no para de sorprender a sus seguidores, que ahora pueden jugar a un videojuego con los personajes de las series de la compañía de entretenimiento. Se trata de ‘Netflix Infinite Runner’, un juego con el que se puede correr y saltar con un avatar de Pablo Escobar, esquivando a los policías y los obstáculos y recolectando paquetes blancos, que acaban dando poderes al jugador.

Pero Pablo Escobar no es el único personaje con el que podemos jugar en ‘Netflix Infinite Runner’, también podemos hacerlo con Marco Polo, con Piper Chatman, de ‘Orange is the New Black’, o con Mike Wheeler, uno de los protagonistas de ‘Stranger Things’.

Aunque su manejo es muy simple, al estilo de los antiguos videojuegos, se trata de una aplicación gratuita que está haciendo las delicias de los seguidores más acérrimos de Netflix, con esta nueva y original campaña publicitaria.