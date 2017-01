El PSE cierra filas con el PNV y apoya que la RGI suba menos que el salario mínimo

El PSE ha cerrado filas con el PNV en materia social y en una cuestión sensible como la Renta de Garantía de Ingresos y la subida que le corresponde este año. Este pasado sábado por la tarde y tras un mes de especulaciones, la consejería de Empleo y Políticas Sociales anunciaba que la RGI no experimentará el mismo incremento aprobado en el Estado para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que asciende un 8%. El aumento de la cuantía, congelada desde 2012, sería similar al IPC, un 1,5%, pese a que la ley de la RGI fija como referencia de la prestación el SMI.

Aunque en un principio los socialistas explicaron que la decisión no era aún oficial y se limitaba a ser una propuesta de la consejera del área, la jeltzale Beatriz Artolazabal, a última hora de la tarde y en un comunicado, el PSE ya fijó su apoyo, tanto a la subida como al criterio jeltzale de que equiparar ambos conceptos desde un punto de vista económico podría desincentivar la búsqueda de empleo. Los socialistas se alejan así de los partidos de la oposición y las formaciones sindicales, que critican la decisión tomada.

La diferencia entre aplicar la referencia del SMI y el del IPC, plasmada en cifras concretas, va desde un plus presupuestario anual para el Gobierno Vasco de más de 30 millones de euros, frente a los poco más de 5,6 millones que exige la subida equiparable al incremento del IPC. Para los 64.000 vascos afectadas, en cambio, supone dejar de cobrar un mínimo de 50 euros más al mes, a apenas 9.

El PSE liga la decisión tomada a un contexto más amplio que no cuestione en ningún caso la prestación social. «Creemos que lo más importante es garantizar su viabilidad futura y atender nuevos supuestos que pueden surgir. Es imprescindible un debate a fondo sobre la RGI para garantizar que todo el que necesite una ayuda la reciba» .

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena advirtió ayer que buscará la correlación de fuerzas para que el Gobierno «dé un paso atrás en la subida de la RGI» y dijo también que la actitud del ejecutivo de Urkullu no favorece la negociación de los presupuestos vascos para este año. «La subida del SMI ofrecía una oportunidad de revertir la reducción de la cuantía de la RGI aplicada en 2012 y aunque el decreto aprobado ofrece al Gobierno un pequeño resquicio para no aplicarlo, deja claro que se puede hacer si hay voluntad».

LAS REACCIONES



Comunicado PSE «Es más importante la viabilidad futura de la RGI y por eso proponemos la subida del IPC» Eduardo Maura Podemos «Estamos ante una decisión política y no presupuestaria que nos aleja de la renta básica» Mikel Noval ELA «Vamos a presionar para que suba el 8% y para eliminar el recorte del 7% que existe desde 2012» Edurne Kortajarena EH Bildu «Intentaremos que el Gobierno dé un paso atrás y buscaremos sumar fuerzas para lograrlo» Laura Garrido PP «Las formas no han sido las adecuadas y ahora el Gobierno debe retratarse sobre lo que va a hacer» Raúl Arza UGT «El Gobierno Vasco no debería saltarse su propia ley aunque la estatal le dé un resquicio legal»

Eduardo Maura, desde las filas de Podemos, no dudó en calificar la decisión del Ejecutivo autonómico como política y no presupuestaria y afirmó, además, que va a marcar la línea de la legislatura. «Es continuista en materia de política social y un paso atrás que consiste en alejar a Euskadi de la posibilidad de una renta básica». Maura no dudó en criticar al PSE, «porque es llamativo, aunque no inesperado, que la presencia de esta formación no haya tenido efecto en una cuestión de materia social como esta».

La portavoz del PP vasco, Laura Garrido, también fue crítica y mostró su preocupación por todas las partidas destinadas a Empleo y Asuntos Sociales. «Fijar la cuantía de la RGI corresponde al Gobierno Vasco, que deberá retratarse y decir si mantendrá la rebaja del 7% de la cuantía aprobada en su momento por el Gobierno de Patxi López». Garrido, como Maura y Kortajarena, también mostró su malestar por las formas utilizadas por la consejera Artolazabal, que anunció el sábado por la tarde la decisión de que la subida de la RGI se vinculara al IPC y no al SMI. «Ahora el Gobierno Vasco tiene que retratarse y asumir su responsabilidad. Vamos a estar a la espera, cuando se presenten los presupuestos, de la distribución que se hace de los recursos».

Críticas de los sindicatos

El responsable de Asuntos Sociales de ELA, Mikel Noval, aseguró ayer que su sindicato va a presionar para que «el incremento sea el mismo que el SMI y para que se elimine el 7% de recorte». Mientars, Raúl Arza, secretario central de UGT Euskadi, se sumó a las peticiones para que la RGI se actualice con la referencia del SMI. «El Gobierno Vasco no debería saltarse su propia Ley y aunque el Gobierno central le deje un resquicio legal para no hacerlo, debería ser consecuente con las leyes que se aprueban en el Parlamento Vasco».