El confuso regalo que se ha hecho viral

Día de Navidad. Toda la familia de Shelby Donovan, de 18 años, se ha reunido para abrir los regalos. Recibe el de su madre, lo abre y... se queda sin palabras. ¿Qué es eso rosa? No será...

No, no lo es. Aunque la joven pasó un momento bochornoso pensándolo. «Estuve mirando el regalo durante un largo tiempo, tratando de imaginarme cualquier otra cosa que pudiera ser, además de un juguete sexual», confiesa. Nadie se atrevía a hablar. Entonces alguien le indicó que había cogido el regalo del revés. Era un práctico portavasos.

Como es natural, la cómica e inesperada confusión desató las risas de toda la familia. «¿De verdad crees que te voy a regalar un consolador para Navidad?», cuenta Shelby que le recriminó su madre, y apunta como «la mejor» a la reacción de su abuela, quien comentó: «negocios por la mañana, diversión por la noche».

Divertida, subió varias imágenes a las redes sociales contando la anécdota. Rápidamente el confuso regalo se hizo viral.

MY MOM HANDED ME A GIFT SO I OPENED IT AND SCREAMED REALLY LOUD BECAUSE I THOUGHT SHE GOT ME A DILDO BUT ITS REALLY JUST A YETI CUP HOLDER pic.twitter.com/bLJnTxDf1B