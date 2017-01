Propósitos de Año Nuevo. Esta vez, sí

5

Si tu propósito de Año Nuevo es un cambio importante, no te engañes tratando de conseguirlo en dos días. Grandes cambios implican grandes esfuerzos, y tiempo. Imponte cada mes un objetivo a lograr y cúmplelo. Si por ejemplo quieres vivir en una casa más cómoda y bonita, podrías plantearte hacer todas las pequeñas reparaciones que has ido postergando en enero, desprenderte de todo aquello que ya no necesitas y no usas en febrero, organizar los armarios en marzo, pintar y decorar las paredes en abril... etc. Si tienes varios propósitos, divídelos por meses y orden de importancia.