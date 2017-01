Buscan a una menor desaparecida en Bilbao

Una familia del barrio bilbaíno de Santutxu ha denunciado ente la Ertzaintza la desaparición de su hija Yaiza, de 13 años, que se ha marchado de casa a las once de la mañana de este lunes. Su desaparción está llena de incógnitas. La última vez que su padre la vio fue el domingo 1 de enero. Este lunes ha encontrado una carta en la que decía: «Me agobio todos los días estando en casa. Entiendo que me tengáis que castigar, pero no lo aguanto. Ya volveré cuando me muera de frío o de hambre. Posdata: Os quiero mucho, que lo sepáis y a mi madre también».

Yaiza mide 1,72 y es de complexión delgada. «Tiene una cicatriz de unos tres centímetros que le va desde el labio inferior a la barbilla y suele ir bastante maquillada», han declarado a elcorreo.com amigos de la familia. En el momento de la desaparición, la menor vestía un pantalón vaquero y una sudadera gris con choto. «Sabemos que también se ha llevado una mochila negra y ha cogido más ropa por lo que puede cambiarse», apuntan.

Los familiares creen que la menor se ha podido ir con un joven. «Hemos hablado con sus amigas y parece que se ha marchado con un chaval de 23 años, pero no lo sabemos seguro. Agradeceríamos que cualquier pista que alguien pueda saber, lo comunique a la Ertzaintza».

Los padres de Yaiza están separados y la menor habitualmente vive con su madre en Gallarta, localidad en la que hace su vida y en la que acude al colegio. Estos días de vacaciones escolares los estaba pasando con su padre, en la zona de Sagarminaga, en el barrio de Santutxu.