Pendientes de la decisión del Constitucional sobre los recursos

El 2017 también será clave para el desarrollo de la Ley vasca de Vivienda porque se dilucidará si los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno estatal contra distintas partes del articulado prosperan o, por el contrario, reciben una resolución negativa por parte del Alto Tribunal. El Estado tomó esta decisión en abril porque consideraba que parte del articulado de la ley vasca invade competencias estatales. El TC lo admitió a trámite y se dio un plazo de cinco meses prorrogables para emitir su dictamen, por lo que la decisión se conocerá en cualquier momento.

Así, entre otros artículos, el Gobierno del PP impugnó los artículos referentes a la expropiación temporal del usufructo de los pisos cuyos propietarios sean desahuciados por los bancos (artículos 9.4, 74 y 75), o el del alquiler forzoso de las viviendas deshabitadas (artículo 59). Se da la circunstancia de que, en un principio, se pensó además que el Gobierno había recurrido al TC el artículo sobre el canon de hasta 30 euros por metro cuadrado a los pisos vacíos que permanezcan así más de dos años (artículo 57). Y así se desprendía del argumentario del propio Estado en el momento de interponer el recurso a una ley «por haber introducido el deber de ocupación de la vivienda deshabitada, sancionando su no ocupación». Finalmente, cuando el Alto Tribunal hizo la publicación oficial de los recursos admitidos a trámite, el artículo del canon a los pisos vacíos no aparecía en la lista de puntos suspendidos de forma cautelar.

Al no estar recurrido, el canon a los pisos vacíos en Euskadi no está suspendido, por lo que el Gobierno Vasco podría elaborar un reglamento para posteriormente empezar a aplicar el canon, una vez que pasasen dos años desde que una vivienda se declarase desocupada. No obstante, fuentes de la anterior viceconsejería de Vivienda señalaron entonces que el Estado sí recurrió los artículos 3 y 56, que regulan la definición de vivienda deshabitada, y que sí se encuentran suspendidos. Por este motivo, durante la legislatura pasada no se inició el desarrollo del reglamento del canon de vivienda vacía. En este contexto, a finales del pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre la ley que regula en Cataluña el impuesto a los pisos vacíos. Así pues, el canon vuelve a estar en vigor en esa comunidad autónoma. La Generalitat espera recaudar este año 14,3 millones de euros gracias a este impuesto.

Además, también están suspendidos por el Alto Tribunal el régimen sancionador (artículo 83) y el de la vigilancia de los consumos para acreditar el uso inadecuado de la vivienda (64).

Profesionales inmobiliarios

De momento, según señalan fuentes de la consejería de Iñaki Arriola, el Constitucional ha levantado la suspensión temporal contra el artículo que preveía la constitución de un registro donde se tendrán que inscribir los agentes inmobiliarios o agencias. «Consideran que sólo se podrá recurrir cuando haya un reglamento de desarrollo en esta materia por lo que nos vienen a decir que recurrirán cuando haya un reglamento en la materia aprobado», explican desde Vivienda del Gobierno Vasco.

La regulación de la profesión de agente inmobiliario incluida en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la ley es una reivindicación del sector en Euskadi. En concreto, la norma contempla la constitución de un registro donde se tendrán que inscribir los agentes inmobiliarios o agencias, siempre y cuando cumplan varios requisitos rigurosos.