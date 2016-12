El robot que reina en la cocina

Cuando se habla de los robots de cocina, que poco menos que convierten en chefs a cocineros 'amateurs', no todos cuentan con el beneplácito de los consumidores ni todos son iguales de eficaces. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en el que analiza las diferentes máquinas que hay en el mercado e incluso les ha puesto nota.

Dentro de los robots de cocina que tiene entre sus funciones la cocción de los alimentos sigue reinando la Thermomix, de Vorwek, en concreto el modelo TM5, a la que la OCU le otorga una puntuación de 84. Le sigue muy de cerca la Taurus My Cook Touch, cuya nota difiere en apenas dos puntos: 82. ¿Y dónde radica esta pequeña diferencia? Según el estudio, en la mayor facilidad de manejo de la Themomix y en que cocina mejor. Así, sus sopas, guisos de ternera, arroz con leche y cocción al vapor, entre otros ejemplos, son de mayor calidad. En cuanto al precio, la Themomix TM5 puede alcanzar los 1.100 euros, mientras que la My Cook Touch, los 949 euros.

Otras diferencias a tener en cuenta es que la Thermomix TM5 cocina de forma tradicional mediante el uso de resistencias, mientras que la Taurus My Cook Touch calienta por inducción lo que le permite alcanzar hasta una temperatura de 140º en menor tiempo. La segunda también tiene a su favor una pantalla táctil más grande y acceso wifi a las recetas de la comunidad My Cook, con posibilidad de sincronización con tablets y smartphones. Mientras, en la Thermomix la temperatura de los alimentos se ve en la pantalla (en My Cook es mediante aviso sonoro); las cuchillas invierten el giro hacia la izquierda con lo que el filo no corta el alimento, además pueden lavarse en el lavavajillas, y la báscula para pesar los ingredientes puede usarse mientras el motor está en marcha.

A estos dos modelos, le siguen ya a cierta distancia, la Moulinex Cuisine Companion, con 75 puntos (534 euros); la Taurus My Cook Legend, también con 75 puntos (599 euros); el Superchef VA1500, con 72 puntos (299 euros), y las Kenwood Cooking Chef KM086, CCC230WH Kcook, CCC200WH Kcook, con 70 puntos las primera y 65 las otras dos (1.189, 299 y 199 euros, respectivamente). El estudio le concede una calidad buena.

Y en el último lugar, la Taurus My Cook 1,6 (397 euros), a la que da 59 puntos y una calidad media.

Cabe destacar que para realizar este análisis, la OCU ha tenido en cuenta diferentes variantes como la facilidad de uso, tanto en la calidad de las instrucciones como en el panel de control o si es fácil de limpiar. El rendimiento, para lo que se han probado los resultados con distintas preparaciones como montar claras a punto de nieve, hacer masa de pan, rallar queso o zanahorias, picar avellanas, perejil o hielo, y cocinar varios platos como sopas, un guiso de ternera o un arroz con leche. Y, por último, los expertos han valorado la resistencia de los materiales, la seguridad, el consumo energético y el nivel de ruido.

Factores a tener en cuenta

El ritmo frenético del día a día, en unos casos, y el deseo de preparar mejores platos con la ley del mínimo esfuerzo lleva a muchas personas a considerar estos robots como la solución de todos sus problemas en la cocina. Y si bien es verdad que si se elige bien los resultados pueden ser maravillosos, también hay que valorar ciertos factores antes de realizar una inversión, en ocasiones, nada desdeñable.

En pocas palabras, facilitan la tarea de cocinar, sobre todo a los que tienen escasa dotes culinarias, y hacen las funciones de varios electrodomésticos ya que, en la mayoría de los casos, pican, trituran, amasan, baten y cocina, pero son máquinas caras, ocupan bastante espacio, son pesadas y a veces son lentas en la realización de ciertas tareas o platos. Y, en definitiva, la planificación del menú diario y tener todos los ingredientes necesarios para ponerse manos a la obra sigue siendo tarea del cocinero en cuestión. El robot aún no llega a eso.

Por ello, la OCU hace referencia a una serie de aspectos a tener en cuenta para valorar si realmente un robot de cocina será de utilidad o se convertirá en un trasto más. Concretamente, lo aconseja si se van a preparar recetas elaboradas; si se va a usar al menos tres o cuatro veces a la semana; si la persona que lo vaya a adquirir suele triturar, batir, montar natas, amasar, hacer batidos o zumos; si tiene sitio suficiente para colocarlo y guardar los accesorios y, sobre todo, si ya no posee otra cantidad de aparatos culinarios como licuadoras, batidoras, picadoras, amasadoras, etc.