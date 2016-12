¿Con una cerveza ya es positivo?

Si no es una comida con la familia, es una cena con los amigos o una merienda con los compañeros de trabajo. El caso es que en las fechas navideñas en las que estamos totalmente sumergidos es complicado escapar de copiosas cenas, todo ello regado muchas veces con buen vino, cava o un gin-tonic. Conscientes del aumento de este tipo de encuentros durante las próximas semanas, la Guardia Civil ha publicado en la red social Twitter una recomendación clara y concisa: «Si tiene pensado conducir... hazlo... conduce. Tu mejor nota en el control será siempre 0,0», dice el mensaje. Con la intención de prevenir los accidentes, también ha difundido una tabla con la cantidad permitida de alcohol antes de ponerse al volante.

Si bebes no conduzcas. Este fue el lema que utilizó la Dirección General de Tráfico (DGT) en los años ochenta con Stevie Wonder a la cabeza. Pero parece que las autoridades aún hoy en día deben hacer hincapié en este mensaje para que los conductores no cojan el coche con alguna copa de más. Lo cierto es que la tabla publicada es una estimación, ya que las bebidas alcohólicas no afectan de la misma manera a todas las personas en las mismas circunstancias, por lo que la única recomendación es no beber si se va a conducir.

Tal y como se puede apreciar en la tabla, un hombre puede tomar una cerveza y dos vinos, o solo dos vermús sin dar positivo en la analítica de gramos de alcohol por litro en sangre. En cambio, las mujeres, por lo general, llegan antes a la tasa. De este modo, con dos cervezas o dos vinos o un solo vermú ya darían positivo. Desde la DGT señalan que una de las variables que influyen es la rapidez con la que se ingiera la bebida. «La absorción de alcohol depende directamente de la velocidad con la que se beba. Cuanto más rápido se tome, mayor será velocidad de absorción y la cantidad que pase a la sangre». Por eso recomiendan «que se beba pausadamente y que se separe en el tiempo la cantidad que se vaya a consumir. También es bueno intercalar alguna bebida que no contenga alcohol entre dos que sí contengan».

En el Estado, los conductores que tengan más años de antigüedad con el permiso de conducir no podrán hacerlo con tasas superiores a 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos por litro en aire espirado. Mientras que para los noveles -en los dos primeros años de permiso de conducir- está prohibido conducir con tasas superiores a los 0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos por litro en aire espirado.

Las características del tipo de alcohol que se vaya a consumir también provocan que la aparición de la alcoholemia se pueda acelerar. Así, desde la DGT explican que «la absorción de alcohol es más lenta en bebidas fermentadas, como la cerveza o el vino, que en las destiladas, como la ginebra, el ron o el whisky. Además, el alcohol tomado junto a bebidas gaseosas, como la tónica o de cola, o en caliente pueden favorecer la rápida aparición de la alcoholemia». Así, como se aprecia en la tabla, con dos combinados o dos copas de brandy los hombres ya pueden dar positivo en el control de alcoholemia, mientras que las mujeres al segundo brandy ya superan la tasa de alcohol permitida para conducir y también pueden hacerlo con el primer combinado.

Mayores y jóvenes

La edad y la experiencia a la hora de conducir también provoca diferencias entre los conductores. Desde Tráfico subrayan que «las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol, por lo que es más fácil que tengan deterioros en las capacidades psicofísicas para conducir». En la DGT, de este modo, ponen el acento en los conductores más jóvenes, ya que «para ellos los efectos del alcohol son mayores. Todavía no han automatizado los movimientos necesarios para conducir y que se aprenden con la práctica. Por ello, a los conductores noveles se les permite una tasa de alcoholemia menor para circular».

El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los cinco minutos de haberlo ingerido

El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los cinco minutos de haberlo ingerido y alcanza su máximo nivel entre los treinta y noventa minutos siguientes. A partir de ese momento, comienza a desaparecer lentamente de la sangre dicen desde la DGT. Asimismo advierten de que según qué tipo de bebida alcohólica se haya ingerido, «en ciertas ocasiones la completa eliminación no se llega a producirse hasta 19 horas después de la primera copa».

Desde la DGT lanzan un mensaje claro y contundente. La única tasa segura es el 0,0, puesto que «el alcohol produce alteraciones muy evidentes en el comportamiento y afecta a casi todas las capacidades psicofísicas. En muchas ocasiones, por debajo de la tasa legal, el conductor no suele ser consciente del riesgo al que se expone y no toma las precauciones adecuadas, por lo que puede aumentar su nivel de tolerancia al riesgo».

Para este fin de semana, con gran concentración de celebraciones prenavideñas, la Ertzaintza ha puesto en marcha una campaña de Alcohol y Drogas en la red viaria vasca. Desde la DGT advierten de que «todo conductor o usuario de la vía está obligado a someterse a estas pruebas cuando se hallen implicados en un accidente o en una infracción. La conducción con tasas superiores a las establecidas se considerará una infracción muy grave con una multa acompañada de suspensión de permiso».