Cristina Uriarte (Consejera de Educación): «PISA nos dice que hay algo que no funciona, pero eso no quiere decir que todo lo demás sea malo»

Le ha tocado un comienzo de legislatura de lo más movido. A los últimos coletazos de la Lomce, que está abocada a su reforma, se ha sumado unos resultados del informe PISA desalentadores para Euskadi, que señalan que los jóvenes de 15 años empeoran en lectura y matemáticas y se desploman en ciencias. Cristina Uriarte (Hondarribia, 1961) repite como consejera de Educación y defiende la validez del sistema educativo vasco. «Esos resultados nos dicen que hay algo que no funciona y tenemos que incidir en mejorarlo, pero eso no quiere decir que todo lo demás sea malo», sostiene.

- Euskadi es la comunidad que más invierte en educación. ¿Por qué otras comunidades con menos inversión han obtenido mejores resultados en el PISA?

- La inversión no se puede ligar exclusivamente a los resultados del informe PISA. Nosotros tenemos una comunidad educativa con una conformación educativa distinta al resto. Tenemos dos redes educativas, concertada y pública, que tienen un peso distinto en relación a las otras comunidades. Por otro lado, somos una comunidad que tiene dos lenguas oficiales. Y tras un trabajo de muchos años se ha avanzado en la normalización del euskera. Eso es una característica muy importante. Pero toda la inversión que se hace en Educación no solo se tiene que ver reflejada en PISA. Esta evaluación nos está dando la nota de tres competencias, que se midieron en mayo de 2015 y a chavales de 15 años. Y el sistema educativo se compone de un montón de factores más allá, que son el resultado de la inversión que se hace cada año en Educación.

LAS FRASES



PISA «Nos dicen que hay algo que no funciona, pero eso no quiere decir que todo lo demás sea malo» MEDIDAS «Desde el curso pasado se ha incrementado en tres horas el horario de ciencias en Secundaria» ANÁLISIS «Necesitamos tener el análisis de los resultados del ISEI-IVEI para ver si hay que tomar más medidas» EXAMEN CON ORDENADOR «No decimos que sea el único motivo, pero sí puede ser uno de los motivos»

- Castilla y León, que encabeza el ránking de PISA, basa su éxito en la formación del profesorado. ¿Nuestro profesores están a la altura?

- Creo que tenemos un buen profesorado pero hay que seguir incidiendo en su formación. Es uno de los retos que tenemos. También hay que seguir mejorando y dándoles herramientas, tanto tecnológicas en el ámbito digital como nuevas metodologías pedagógicas, para adaptarse a los nuevos tiempos. La formación del profesorado es un aspecto muy importante pero nuevamente vuelvo a incidir que no solamente son los resultados de PISA, que hay que abordarlos, porque realmente reconocemos que hemos tenido unos malos resultados y hay que tomar medidas al respecto, pero hay otros factores que tendremos que analizar.

- Euskadi invierte mucho en Educación, ¿pero se invierte bien?

- Sí se ha invertido bien. Sin olvidarnos de PISA, tenemos un montón de indicadores que nos dicen que tenemos un buen sistema educativo. Tenemos la menor tasa de abandono escolar del Estado y estamos por debajo de lo que exige Europa para el 2020; tenemos un elevado porcentaje de alumnos con formación superior; tenemos de los menores números de alumnos por aula y por profesor... Todo esto se consigue por la inversión. Tenemos un sistema inclusivo y también equitativo pero somos conscientes de que tenemos que mejorar hacia la excelencia. Y eso son los datos que realmente nos han sacado la foto PISA y nos ha puesto en el punto de mira. Reconocemos que esos datos hay que mejorarlos. Tenemos que volver a recuperar nuestros valores e incluso avanzar más hacia la excelencia.

- PISA suspende a los jóvenes vascos en ciencias, con un descenso de 23 puntos, prácticamente un curso perdido según los expertos... ¿No es demasiado ambicioso hablar de 'avanzar más hacia la excelencia' en esta situación?

- Cuando me refiero a avanzar hacia la excelencia estamos hablando de mejorar nuestros resultados. Nosotros somos conscientes de que nuestro sistema en ciencias no era bueno y lo tenemos que mejorar. De hecho, se han indo tomando medidas a lo largo del tiempo. Estamos hablando de los resultados de un examen realizado en mayo de 2015. Nosotros, cuando entramos en 2013, se realizó la evaluación diagnóstica censal, a todos los centros y alumnado, en toda una serie de competencias. Y ahí ya nos dimos cuenta que había una serie de alumnos que tenían una diferencia bastante grande con la media. Vimos que había que actuar e intentar reducir esa distancia en la evaluación entre unos alumnos y otros. En el curso siguiente, en 2014, pusimos en marcha el programa 'Hamaika esku', que son una serie de medidas que inciden en los centros en los que se encuentra este alumnado, de forma que intentemos mejorar esos resultados. Y creo que van por el buen camino. En 2015, estábamos elaborando los currículum, con el nuevo modelo educativo pedagógico, y esos currículum se pusieron en marcha en el curso 2015-2016. Anteriormente ya se habían hecho las evaluaciones diagnósticas de 2015, que nos decía que hay una serie de materias que tenemos que ir mejorando. Y tomamos medidas que son las que se recogen en el plan de mejora presentado en marzo de este año.

- ¿Se refiere a medidas para reforzar las ciencias en el aula?

- Sí, incluso antes de tener los resultados de PISA y siendo conscientes de que teníamos que mejorar los resultados en ciencias, se incrementaron ya tres horas en ciencias en Secundaria desde el curso pasado. La evaluación de PISA se realizó el curso anterior. Se han ido tomando ya medidas y habrá que ver en las próximas evaluaciones cuáles son los resultados de esas medidas. Todavía es temprano. Somos conscientes de que en algunas competencias, como en ciencias, no somos buenos. En matemáticas sí veíamos que había un descenso y estábamos pro encima de la OCDE. Ahora nos hemos quedado por debajo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el hecho de que los resultados han sido malos, y tenemos que afrontarlos y tomar medidas, no quiere decir que hayamos pasado al vagón de cola. Estamos dentro de un promedio a nivel europeo, pero somos conscientes de que hay que mejorar.

- Osea, que ya habían llegado a la conclusión de que las horas de Ciencias que se impartían eran insuficientes.

- Que había que mejorarlos. Desde las políticas europeas siempre ha habido una incidencia en potenciar las carreras científicas y nosotros veíamos que las notas había que mejorarlas, porque no estábamos en una buena posición. Siempre se han tomado iniciativas y en todos los programas se ha incidido en mejorar las competencias científicas. Entonces, desde el curso pasado ya se tomó la medida de incrementar el número de horas del currículum en asignaturas de ciencias.

- ¿Por qué se daban aquí menos horas de ciencias que en otros lugares?

- No es que se dieran menos horas. Tenemos un currículum que venía de años anteriores y, a la hora de renovarlo, decidimos que en el horario de referencia nosotros hacíamos una propuesta de incrementar el número de horas en ciencias y en idiomas. No es que estuviéramos lejos de los demás.

- ¿Esperan que esos cambios tengan su reflejo en las siguientes evaluaciones?

- Todo cambio requiere tiempo. La propia OCDE dice que cuando se introducen cambios en los sistemas educativos necesitas entre 4-6 años. Sí esperamos que esas medidas y otras que se puedan tomar vayan teniendo efecto cuanto antes. Habrá que incidir cuando hagamos el análisis si tenemos que tomar nuevas medidas sobre las que se han adoptado anteriormente y seguir reforzando estos aspectos.

- Estos días, tras conocerse los resultados del PISA, ha habido distintas reacciones desde el ámbito educativo. Los padres hablan de «autocomplacencia», otros expertos de «ensimismamiento» en la educación vasca... ¿Qué opina de estas descripciones?

- ¿Autocomplacientes? Creo que no hemos sido autocomplacientes. Hemos dicho que tenemos una serie de indicadores que nos dicen que tenemos un buen sistema. Reconocemos que no somos buenos en una serie de competencias en las que hay que tomar medidas y, a media que las evaluaciones diagnósticas y externas nos ha dado información, se han ido tomando medidas porque pensamos que hay que mejorar el sistema. Todo el mundo se ha preocupado por PISA, nos ha levantado las alertas y tenemos que atenderlas. Tenemos que ser conscientes de que esos resultados nos dicen que hay algo que no funciona y tenemos que incidir, pero eso no quiere decir que todo lo demás sea malo.

- Además de aumentar las horas en ciencias, ¿qué otras medidas tienen pensado tomar?

- Presentamos el plan de mejora en marzo, en el que se abordaban medidas en líneas estratégicas. Ahora el ISEI-IVEI está analizando profundamente los datos. Necesitamos tener el análisis de los resultados para ver si, además de las medidas que se han tomado, hay que tomar más medidas.

- En las primeras reacciones que se le escucharon tras los resultados del PISA, dijo que uno de los motivos del descenso era que por primera vez se había hecho el examen por ordenador. ¿Acaso no lo hacen así todos los alumnos del resto de regiones y países?

- Sí, pero no quita que pueda ser un motivo adicional para que hayamos variado nuestra puntuación. Cuando presentamos en 2015 que se iba a hacer la prueba en ordenador, ya habíamos hecho una serie de pruebas que nos indicaban que había diferencia de realizar la prueba en papel o en ordenador. Y veíamos que podía tener incidencia. No decimos que es el único motivo, pero sí puede ser uno de los motivos. Y somos muy conscientes de que tenemos que reforzar las competencias digitales. En todas las medidas que se ha ido tomando hablamos de elaboración de nuevos materiales digitales, de que el alumnado trabaje con ordenadores...

- ¿Qué otras causas de los malos resultados se están analizando?

- No me gustaría adelantarme. Creo que hay una serie de factores que se están analizando actualmente.

- ¿El hecho de que la educación en Euskadi sea bilingüe puede ser un motivo?

- Para nosotros es una riqueza tener dos lenguas. Tenemos que conseguir que nuestro alumnado salga con los conocimientos suficientes que le corresponden a las dos lenguas oficiales. No creo que tenga que ser un hándicap.

- En Navarra, en el PISA, los alumnos de castellano tuvieron mejores resultados que los de euskera en lectura y ciencias. ¿Cómo ha sido el resultado en el caso de Euskadi? ¿Ha habido también diferencias?

- Estamos analizando los resultados y los datos iniciales que tenemos son los datos globales.

- Al margen de PISA, los resultados de la evaluación diagnóstica de 2015, conocidos este año, también reflejaban un retroceso del euskera en las ayudas, a pesar de la extensión del modelo D. ¿Qué reflexión se ha hecho al respecto y qué medidas se ha tomado?

- Cuando hablamos de medidas del euskera, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que si el euskera ha avanzado hasta donde ha llegado es por el sistema educativo, es decir, a la educación que se ha dado en las aulas. En las aulas, las metodologías y las clases van avanzando, pero sí detectamos que también influye el uso del euskera fuera de las aulas. Se ha hecho bastante impulso y se han tomado medidas, que viene recogidas en el plan de mejora, en el sentido de potenciar el uso del euskera fuera del horario escolar.