Un 'youtuber' denuncia que una aerolínea le echó de un avión «por hablar árabe»

Un 'youtuber' estadounidense Adam Saleh, que cuenta con millones de seguidores, ha denunciado que la aerolínea Delta Airlines le ha echado de un avión con destino a Nueva York "por hablar en árabe" por teléfono antes de despegar.

Saleh ha asegurado a la cadena de televisión estadounidense CBSN que estaba hablando con su madre por teléfono, quien "sólo habla árabe", cuando una pasajera del avión le dijo que debía hablar en inglés. Saleh le contestó diciendo que podía hablar en el idioma que quisiera y el marido de la pasajera se levantó y empezó a gritar, según ha señalado el 'youtuber'.

Después, alrededor de 20 personas dijeron que estaban incómodas con la presencia de Saleh y su acompañante de habla árabe. Ambos fueron acompañados a la salida del avión por el capitán, quien, según Saleh, "parecía avergonzado" por la situación.

El joven ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se ve cómo le echan del avión, que ha sido 'retuiteado' más de 80.000 veces en menos de dos horas. En el vídeo, Saleh explica que está siendo expulsado del avión por "hablar en un idioma diferente". También se aprecia cómo algunos pasajeros piden a los trabajadores de la compañía que no echaran a Saleh, mientras otros le despedían con la mano.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos