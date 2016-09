6 bebidas que despiertan tanto como el café sin efectos nocivos

Aunque el café es, para muchas personas, un auténtico placer de la vida; para muchas otras el exceso de cafeína puede conllevarle problemas de salud. Si quieres reducir su consumo, sea cual sea el motivo, siempre puedes probar estas 6 bebidas que te encantarán y que podrás tomar siempre que quieras sin miedo a que los componentes excitantes del café te causen problemas.

Té de rooibos

También conocido como arbusto rojo, este té es originario de Sudáfrica y no contiene cafeína ni teína. Se consume de la misma forma que un té y existe muchas formas de prepararlo: con limón y miel, con leche o incluso helado para los calurosos días de verano. Además, se trata de una planta medicinal que aporta beneficios para determinadas afecciones, como las alergias, el asma, la acidez, el acné, las arrugas, las úlceras estomacales, las náuseas o los cólicos. No obstante, su consumo no está recomendado para los niños, aunque sí para embarazadas.

Té de especias o chai descafeinado

Se trata de una infusión preparada con canela, jengibre, cardamomo y clavo. Es estimulante pero aporta más beneficios que el café, además, siempre puedes buscarlo libre de té para evitar la cafeína. Se puede preparar como un té normal, con leche o con miel.

Té de jengibre

Aunque es un poco picante, el té de jengibre es muy bueno para el sistema digestivo y para las vías respiratorias, así como para el asma, para la artritis, el reuma, las náuseas producidas por la quimioterapia, para la circulación, el colesterol o las molestias menstruales. Existen distintas versiones, como el jengibre seco o la infusión con rodajas de jengibre.

Smoothies o batidos

Esta bebida se prepara con frutas frescas o verduras y es muy energética. Se le pueden añadir frutos secos, leche o proteínas vegetales para hacerla más completa. No obstante, hay que tener cuidado con las cantidades, puesto que suele tener gran contenido de azúcar.

Aguas saborizadas naturale

El agua es la mejor bebida que podemos tomar, pero si queremos darle un toque de sabor, siempre podemos añadirle limón, lima, naranja o mandarina para conseguir un sabor cítrico y refrescante.

Jugos de vegetales

Los jugos vegetales también son una buena opción para tomar en lugar del café y para aumentar el consumo de antioxidantes, siempre y cuando sean caseros, puesto que los envasados suelen contener azúcares y sales perjudiciales para nuestra salud. Puedes combinar los ingredientes de forma infinita y añadir vegetales como apio, pepino o lechuga como base.