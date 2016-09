Los acusados de la violación en San Fermín dicen que ella lo consintió

Los cinco jóvenes sevillanos encarcelados por la supuesta violación colectiva de una joven madrileña de 18 años en San Fermín prestaron declaración el pasado 2 de septiembre. Lo hicieron durante toda la mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona. El programa de TVE 'La mañana' ha tenido acceso a las declaraciones realizadas por uno de los presuntos violadores que se encuentran actualmente en prisión. En todo momento, tanto él como sus compañeros se declararon inocentes de la acusación que pesa sobre ellos.

El acusado testificó que advirtió a la víctima en tono de humor que ellos eran cinco para una, a lo que ella respondió: «Eso me da igual, yo puedo con dos, puedo con cinco y con lo que haga falta». La versión de la madrileña sobre esto es completamente diferente: «Dije que me marchaba al coche a dormir y dijeron que me acompañaban porque ellos también iban a pasar la noche en su coche».

El acusado declaró que la víctima entró por su propio pie y negó rotundamente que fuese forzada y obligada a entrar en el portal. Ella, por su parte, indicó que «al llegar al portal el chico con el que estaba hablando y otro me metieron en el portal. Traté de zafarme pero no pude». A continuación, el supuesto violador indicó que «ella fue decidiendo con quién estaba en cada momento... ella era el centro». La víctima declaró que «me rodearon los cuatro, me tiraron al suelo, me quitaron el sujetador y, mientras, me sujetaban la boca para que les hiciera una felación. Posteriormente me penetraron los cuatro».