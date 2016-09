Registran una prueba de ADN que vincularía a Pablo Ibar con una muestra parcial hallada cerca de la casa de una víctima

El estado de Florida recientemente ha registrado en el Tribunal de Broward County una nueva prueba de ADN que pretende relacionar a Pablo Ibar con un perfil de ADN parcial que se ha hallado en la camiseta que se encontró en el exterior de la casa de la víctima Casimir Sucharski.

En el juicio conjunto de Ibar con el co-acusado Seth Peñalver de 1997, el estado presentó pruebas de ADN procedentes de la misma camiseta que excluían a Ibar. En el juicio contra Ibar en el año 2000, en el que fue condenado a muerte, tras realizar pruebas de ADN más avanzadas sobre muestras adicionales tomadas de la misma camiseta, peritos del estado testificaron una vez más que el ADN excluía a Ibar.

Según ha informado la Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar, el joven de origen vasco "siempre ha tenido una coartada". Desde el primer momento en que fue acusado hace 22 años, ha negado estar involucrado en estos asesinatos y ha asegurado que nunca ha estado en esa casa y que es inocente de los cargos de asesinato que vuelven a pesar sobre él. En su día rechazó asimismo la oferta de declararse culpable a cambio de una condena a cadena perpetua.

Ante esta situación, la Asociación ha destacado que "ahora, 16 años más tarde, después incluso de que el otro coacusado, Seth Peñalver, fuera absuelto de los cargos de asesinato en su tercer juicio en 2012, y que el Tribunal Supremo de Florida anulara la declaración de culpabilidad y la condena a muerte que pesaban sobre Ibar al considerar que las pruebas con las que se le condenó eran "escasas" y "débiles", el estado de Florida de repente encuentra 'nuevas' pruebas de AND con las que sin duda pretende relacionar a Ibar con los crímenes". "Desde luego, el momento en que aporta esta prueba resulta, como mínimo, sorprendente", ha considerado.

Repetición del juicio

A su parecer, la fiscalía se halla en una situación "muy difícil" al acercarse el momento de iniciar la repetición del juicio contra Ibar. Además del reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de Florida con respecto a la debilidad de las pruebas aportadas en su día por el estado, y además del hecho de que la persona que el estado afirmaba que acompañaba a Ibar en estos asesinatos fue hallado no culpable por un jurado, en la próxima repetición del juicio se presentarán una cantidad "considerable de pruebas que exculpan a Ibar y que proyectan dudas importantes en el procesamiento de Ibar por el estado".

La defensa presentará el testimonio de un perito en identificación facial que ha declarado anteriormente que hay cinco diferencias entre Ibar y el perpetrador grabado en el vídeo y que hacen que sea "imposible" llegar a la conclusión de que el autor haya sido Ibar.

Al ver la fiscalía cómo se "desmoronaba" su caso a su alrededor, para la Asociación "no es de extrañar que ahora afirme contar con nuevas pruebas de AND, que constituirían para ellos una solución milagrosa".

En cuatro juicios separados (el primer juicio conjunto contra Ibar y Peñalver, el segundo juicio contra Ibar en el que fue condenado a muerte, el segundo juicio contra Peñalver en el que él también fue condenado a muerte y el tercer y último juicio contra Peñalver en el que fue absuelto), según ha destacado, las huellas digitales, la sangre y las pruebas de AND "excluían a Ibar como posible sospechoso".

ADN em la camiseta

Las pruebas de AND realizadas por el estado reflejan que hay AND de al menos otras dos personas, y puede que más, en esa camiseta. "El estado siempre ha sabido que este AND que excluía a Ibar correspondía a otra persona o personas. Pero la fiscalía nunca ha hecho nada para descubrir quién es esa persona o quiénes son esas personas", ha denunciado.

La comparativa más reciente realizada por el estado de Florida entre Ibar y una "pequeñísima" mancha de AND en la camiseta no establecen una coincidencia absoluta. "Es más, esta coincidencia incompleta sigue siendo perfectamente coherente con la inocencia de Ibar. Y al menos otras siete muestras de AND de la camiseta siguen excluyéndole", ha resaltado.

El estado especula que la camiseta encontrada en el exterior de la escena del crimen fue la que el perpetrador llevaba enrollada alrededor de la cabeza. Sin embargo, "no hay pruebas concluyentes de que esto sea así. No hay material biológico, sangre o AND, que relacione a la camiseta con las víctimas o con la escena del crimen", ha aseverado la asociación.

En su opinión, "son varias las formas en que AND de Ibar haya podido llegar a la camiseta. La camiseta podría haberse visto contaminada en el laboratorio BSO, en el que ha estado durante 22 años. El AND podría haber sido trasferido de la ropa o de otros artículos que se requisaron al propio Ibar en el momento de su detención o de la casa en la que vivía. Son ya varios los precedentes de otros casos de contaminación en el laboratorio BSO a lo largo de los años".

Analizar la nueva prueba

La defensa de Ibar acaba de enterarse de esta presunta nueva prueba y aún no ha tenido tiempo para examinarla o analizarla. Tanto la defensa de Ibar como la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar creen que no va a ser ninguna prueba irrefutable. "Esperamos que la opinión pública siga otorgándole a Ibar la presunción de inocencia exigible en esta fase del proceso por las Constituciones de los EEUU y del Estado de Florida, así como por todo estado de derecho digno de ese nombre", ha manifestado.

Por último, la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha subrayado la importancia de poder contar con fondos para afrontar los gastos de su defensa letrada y de los peritajes necesarios para que Ibar cuente con un juicio justo. Por ello, continuará con su campaña de dar a conocer tanto a las instituciones como a la opinión pública toda la información sobre el caso de Ibar.

Por ello, ha invitado a todas las personas sensibilizadas por la situación de Ibar a que acudan a su página web y realicen una donación, "por pequeña que sea", en la plataforma que para ello se ha habilitado en dicha web.