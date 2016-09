Los puertos deportivos vascos gestionados por EKP acogen 2.073 barcos en tránsito

Me refiero al puerto de Donosti.

Me parece estupendo la reordenación del puerto pesquero en el que ahora conviven arrantzales y turistas en transito.

Pero que pasa con la otra darsena.

Estoy en lista de espera hace 15 años, verano 2001. He consultado varias veces mi estado en la lista de espera y me indican que sigo en la misma posición es decir en el puesto 134. Como es posible que después de 15 años todo siga igual. Conozco algún usuario que renunciado a su plaza etc.