Los últimos audios de Whatsapp de Diana Quer antes de desaparecer

Unas notas de audio enviadas por Whatsapp, algo que utilizan constantemente los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea, son la última grabación de la voz de Diana Quer obtenida hasta la fecha antes de desaparecer en la madrugada del lunes 22 de agosto. 'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a dos audios que envió Diana desde A Pobra do Caramiñal a un grupo de amigos de Madrid, en los que además de su voz se puede escuchar la de una amiga y los de otros chavales aún sin identificar.

En el primero de ellos, Diana pregunta a uno de esos chicos «¿Tú qué me estás contando?», a lo que éste responde «Ayer no me odiabas». A continuación, Diana pasa el teléfono a su amiga, que saluda a los amigos del grupo: «¿Quién coño eres? Ah no, es un grupo, vale. Hola ¿qué tal?».

En el segundo se oye a esos chicos llamar por su nombre a Diana -«¡Diana Diana!»-, a lo que ella responde «Qué» antes de volver a hablar su amiga: «¡Sois imbéciles todos! Hola imbéciles qué tal os va la vida?». El audio finaliza con una carcajada de Diana.

La senda de la joven madrileña se pierde poco después. Los investigadores trabajan en averiguar qué hizo Diana esta madrugada con varias hipótesis. Actualmente, y después de haber desplegado un gran operativo por la comarca de O Barbanza y alrededores, la Guardia Civil se encuentra revisando las grabaciones de la cámara que el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal tiene situada en el cruce de los céntricos jardines Valle-Inclán en confluencia con la carretera AC-550.

En total serán alrededor de 15.000 matrículas las que ahora los agentes tendrán que inspeccionar para determinar qué vehículos pasaron por los lugares en los que los repetidores de telefonía detectaron el teléfono de Diana, puesto que los indicios señalan que la joven podría haberse subido a un coche para hacer el recorrido desde su casa hasta donde se detectó la última señal de su teléfono.