Un médico presuntamente diagnostica a una joven que no está «bien follada»

La consejería de Sanidad tomó ayer declaración a un médico de la pedanía de Llano de Brujas, en Murcia, que habría escrito en un parte de diagnóstico a una paciente que "no está bien follada", según la denuncia que hizo ella en Facebook y que circula en las redes sociales.

La historia de Patricia ha desencadenado una ola de indignación y críticas. La mujer narró el episodio vivido en la consulta de un médico en la pedanía murciana de Llano de Brujas. Un momento cuanto menos embarazoso y que ella misma se encargó de difundir a través de Twitter. Asistió a la consulta de donde salió con un diagnóstico: "No bien follada".

La joven reveló en su mensaje el haber asistido al Hospital Reina Sofía tras un desmayo. A la mañana siguiente se personó en su médico de cabecera para cruzarse con "un indeseable". "Era la primera vez que me atendía este médico. Me ha ofrecido un cigarrillo y lo he rechazado, algo que a él no le ha importado y se ha puesto a fumar", sostuvo.

Fue a partir de ese momento cuando el médico confirmó a su paciente que no le recetaría lo que le habían mandado en el centro hospitalario "porque me iba a poner gorda y ahora mismo tenía un tipazo, según él". Patricia fue cuestionada por la edad y por la de su madre. También quiso conocer "quién estaba más buena, si mi madre o yo".

"Me hablaba como si fuese un colega suyo. Para colmo su diagnóstico fue que estoy mal follada, y que si no yo, lo sería mi madre. ¿Cómo se permite que estas personas estén en un cargo como ese?", cuestionó.

Nuevos testimonios

El mensaje generó un revuelo considerable en la Red. No tardó en expandirse y en acoger diferentes opiniones. También dos usuarias de Facebook desvelaron haber vivido u oído una situación similar al respecto del médico.

"Es habitual que sus diagnósticos sean de tipo sexual. Conozco su mala praxis y su negativa a derivar a pacientes al especialista y a mandar las pruebas necesarias. También me consta que ha sido sancionado, pero al final siempre vuelve", afirmó la usuaria Bumi Esther.

Otra, como Mari Ledo, narró que una mujer "se personó en su consulta ya que recetó unas pastillas a su madre que no podía tomar tal y como refleja su historial" y ahora se encuentra "ingresada en la UCI a punto de morir".

Mientras, en el pequeño municipio de Llano de Brujas, se está generando cierto debate por quienes también defienden al galeno. Hay quienes ensalzan su figura y le definen como "un buen médico". Personas como Concepción recuerda que fue éste quien le salvó "una vida que ya tenía perdida".

Sanidad tomará medidas

La consejería de Sanidad de Murcia, por su parte, ha tomado declaración al médicom con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Un portavoz de Sanidad ha informado de que tuvieron conocimiento de lo ocurrido en la tarde del jueves y que, dada la gravedad de la denuncia, se pusieron en contacto con el médico para conocer su relato de los hechos y, después, con la paciente.

La reunión con el facultativo se ha producido a las 9,30 horas de la mañana, minutos antes del encuentro mantenido con la joven.

Sanidad no se ha pronunciado sobre la existencia de posibles sanciones anteriores a este médico, como narran otros usuarios de la red social, y pide cautela porque el caso está en instrucción.

De hecho, personal de la gerencia de salud del Reina Sofía, a la que está adscrito el centro de Llano de Brujas, examinará en las próximas horas el testimonio de la joven y el facultativo y llevará a cabo una "completa investigación" para determinar lo ocurrido y sus consecuencias.

En declaraciones a la cadena SER, fuentes de la consejería de Sanidad sí aseguraron que "Si se confirman los hechos podría ser sancionado gravemente e incluso perder su puesto"