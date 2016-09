Rescatan en helicóptero del Ernio a un hombre de 64 años por una bajada de tensión

Efectivos de la Ertzaintza rescataron ayer a una hombre de 64 años que se encontraba en la cima del monte Ernio y que sufrió una repentina bajada de tensión. Sus acompañantes llamaron a los servicios de socorro que decidieron utilizar este medio de rescate, ya que la persona se encontraba en una zona de difícil acceso para cualquier otro medio de transporte.

Cuando llegaron, el hombre se encontraba en la borda que está situada junto a la cruz de la cima, consciente y con la respiración dentro de lo normal, según explicaron desde el Departamento vasco de Seguridad. Tampoco tenía ningun golpe a causa de un posible desvanecimiento. El hombre fue trasladado en helicóptero hasta el helipuerto de la sede de los Bomberos en Donostia, situado en el barrio de Intxaurrondo, y desde allí hasta un centro hospitalario en una ambulancia.

Los medios de rescate aéreos se han convertido en elementos indispensables en las operaciones de salvamento de montaña y mar. Los helicópteros resultan hoy decisivos en la evacuación de personas cuyas vidas se encuentran en peligro. Muchas no lo habrían contado de no haberlos tenido a su disposición en el momento crítico. Pero el helicóptero no solo salva vidas. También permite evacuaciones en lugares en los que de otro modo serían sumamente complicadas y que obligarían a desplegar operativos con mayor riesgo para quienes integran los grupos de rescate.

Según datos facilitados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en dos de cada tres accidentes de montaña en Euskadi ha sido necesaria la intervención de un helicóptero.

El pasado año se contabilizaron 387 incidentes de montaña, de los que 164 tuvieron lugar en Gipuzkoa. Del total, en 142 rescates fue necesaria la intervención de un helicóptero. En Gipuzkoa, las aeronaves actuaron en 50 ocasiones, por 63 en Bizkaia y 29 en el territorio alavés. El precio por una hora de intervención de una aeronave de la Ertzaintza de este tipo cuesta 2.220 euros.