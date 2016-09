Dios está en un zapato de tacón

China se ha convertido en la meca de la arquitectura extravagante, un adjetivo que muchos emplean para no echar mano de otro término más preciso: horrible. En el país que más construye del mundo cada vez es más difícil destacar con un edificio y, ante la falta de elementos tecnológicos o superlativos que llamen la atención, muchos promotores optan por dotar a sus creaciones de una fealdad extrema. Así, en el país más poblado del mundo se han levantado estructuras con forma de tetera, de teléfono móvil, de botella y hasta de tambor.

Tan horrorosas son muchas que hace un par de años el Gobierno central tuvo que tomar cartas en el asunto. Dictó una norma para evitar la proliferación de esta arquitectura extravagante, y parece haber tenido cierto éxito. Pero, claro, los designios de Pekín no tienen ningún efecto en la vecina Taiwán, una isla que funciona de facto como un país independiente a pesar de que solo lo reconocen como tal un puñado de países de tercera fila y que está poblada en su mayoría por chinos que se refugiaron allí tras el final de la guerra civil que ganó Mao Zedong.

Así se entiende que en el pueblo de Budai se haya inaugurado este año una iglesia cristiana con forma de zapato de tacón. Para más inri, se trata de un zapato de cristal azul, como el de Cenicienta. Y la comparación no es un capricho. «Debido a una falta de agua potable en la década de 1960, muchos residentes tuvieron que cavar pozos y beber agua con arsénico. Eso provocó que muchos contrajeran la enfermedad del pie negro, que puede requerir la amputación de las extremidades inferiores», explicó Talia Pan, una de las responsables del parque en el que se ha levantado la iglesia. «Como consecuencia, muchas mujeres no pudieron casarse. Así que nosotros hemos querido crear un lugar en el que se invoque la leyenda de Cenicienta para que la gente pueda contraer matrimonio».

No es broma. El edificio tiene 17 metros de alto y 10 de ancho, ha costado unos 600.000 euros, está forrado con 320 cristales azules y puede albergar a un centenar de fieles. Pero en su interior no se celebran misas regulares. Es solo un decorado para bodas y bautizos sin valor legal. El negocio no está en acercar a Dios a los fieles, sino en dejarles que se hagan 'selfies' y que vivan 'el mejor día de sus vidas'. Y luego está el turismo. La zapatoiglesia ha logrado atraer a hordas de visitantes que quieren certificar que lo que han visto en fotos es real. «No solo me parece feo, también creo que es una falta de respeto hacia la religión», critica Ding Wu, un turista chino que profesa el cristianismo. «Los taiwaneses no se consideran chinos, pero este edificio demuestra que tienen el mismo mal gusto que nosotros, y que están dispuestos a cualquier cosa por dinero».