52 años combinando sus 'outfits' diarios

El amor puede llevarnos a hacer grandes locuras, incluso vestir a diario como nuestro chico o chica, y si no lo crees la historia de esta pareja de ancianos te sorprenderá.

Ed y Fran Garguila complementan sus looks diarios desde hace 52 años, y por ello su nieto no ha dudado en compartir varias imágenes de sus ‘outfits’ a través de Twitter, convirtiendo a ambos así en virales, siendo elogiados con miles de comentarios que alaban lo adorables que son, "Nunca esperé que un tweet de mis abuelos fuera viral", explicaba el nieto. Algo que a sus abuelos les ha llenado de emoción.

Muchos han coincidido en comparar a la pareja con los personajes ficticios de la serie ‘Shin Chan’, Michi y Yosirín.

my grandparents have been married for 52 years and they match outfits every day. pic.twitter.com/79nCaNuTuD